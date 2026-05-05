Gaisras Šepetos durpyne: savivaldybė skelbia žinią

Antradienį Kupiškio rajono savivaldybėje įvyko pasitarimas dėl gaisro Šepetos durpyne.
Savivaldybės vicemeras, Savivaldybės ekstremaliųjų situacijų operacijų centro vadovas Valdas Šateika informavo, kad reaguojant į gaisrą Šepetos durpyne sušauktas neeilinis Savivaldybės ekstremaliųjų situacijų operacijų centro posėdis. Įvertinus situaciją ir galimą dūmų plitimą dėl vėjo krypties, Savivaldybės mero potvarkiu paskelbta ekstremalioji situacija visoje Kupiškio rajono savivaldybės teritorijoje.
Primename, kad pirmadienį, apie 13.30 val., Bendrasis pagalbos centras gavo pranešimą apie gaisrą Šepetos durpyne. Į įvykio vietą nedelsiant išvyko Panevėžio priešgaisrinės gelbėjimo valdybos pajėgos. Atvykus nustatyta, kad dideliame plote dega durpynas, pirminiais duomenimis, apie 15 hektarų teritorijoje.
Antradienio vakarą gaisro gesinimo darbuose dalyvauja per 30 ugniagesių gelbėtojų, pasitelkta daugiau kaip 50 įmonės darbuotojų, septynios automobilinės cisternos, taip pat dirba dešimt įmonės traktorių. Darbus planuojama tęsti ir nakties metu.
Šiuo metu gesinami pavieniai židiniai, kurie dėl stipraus vėjo 4 hektarų plote vis įsiplieskia.
„Pagal artimiausią orų prognozę, apie 22 val., turėtų susilpnėti vėjas ir vėjo gūsiai, todėl tikimasi, kad naktį situacija taps stabilesnė“, – informavo Valstybinė priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba (VPGT).
VPGT paaiškino, kad durpynų gaisrai yra vieni sudėtingiausių – jie gali degti ne tik paviršiuje, bet ir giliai po žeme, dažnai be atviros liepsnos. Tokie gaisrai išskiria daug tirštų dūmų, gali tęstis ilgą laiką ir net po gesinimo atsinaujinti iš gilesnių sluoksnių.
Gyventojų prašoma laikytis rekomendacijų:
- kuo daugiau laiko praleisti patalpose;
- uždaryti langus ir duris;
- išjungti vėdinimo sistemas, jei jos traukia orą iš lauko;
- vengti buvimo ir fizinio aktyvumo lauke;
- saugoti vaikus ir gyvūnus;
- pajutus dūmų kvapą ar matant dūmus – pasitraukti į priešvėjinę pusę;
- atsiradus sveikatos sutrikimams (kosuliui, dusuliui, akių ar gerklės dirginimui) – kreiptis į medikus.
