Geležinkelio avarija Kėdainių rajone: eismas atnaujintas, tačiau galimi traukinių vėlavimai

„Esu dėkingas visiems LTG darbuotojams, kurie negailėjo jėgų likviduodami, ko gero, didžiausią pastarųjų kelerių metų incidentą geležinkelyje. Sakau „ačiū“ kiekvienam iš jūsų, jūsų pastangomis maksimaliai greitai atkūrėme eismą, kad „LTG Link“ klientai jau šįryt galėtų išvykti pas savo artimuosius, draugus, o „LTG Cargo“ kroviniai pasiektų tikslą”, – teigė laikinasis LTG vadovas Arūnas Rumskas.
Gudžiūnų stotyje įvykio vietoje daugiau nei parą dirba apie šimtas LTG grupės darbuotojų, kurių tikslas – sutvarkyti kelią ir atkurti eismą. Be to, į įvykio vietą vakar buvo atgabentas pagalbinis traukinys su kranu, kuris nuo bėgių nukėlė nuvirtusius vagonus.
Primename, kad dėl šio įvykio buvo sutrikęs traukinių eismas maršrutais Vilnius–Klaipėda–Vilnius, Vilnius–Šiauliai–Vilnius, Kaunas–Šiauliai–Kaunas ir Vilnius–Ryga–Valga.
Sąstatas, kurį sudarė apie 20–30 vagonų, vyko iš Radviliškio į Kauno pusę, Palemoną.
„Traukinio kabinoje yra indikacijos, kad galimai atsikabino vagonai, mašinistas pastebėjo ir nedelsiant stabdė patį traukinį“, – Eltai sakė LTG Kompetencijų centro Saugos vadovas M. Čekanauskas.
Dėl incidento aplinkybių atliekamas tyrimas.
Per incidentą niekas nenukentėjo.
