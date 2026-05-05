Generalinė prokurorė patvirtino: Ilmai Paluckei pareikšti įtarimai dėl neteisėto praturtėjimo

„Taip, Gintauto Palucko sutuoktinei yra pareikšti įtarimai“, – antradienį žurnalistams Seime sakė N. Grunskienė.
Apie įtarimus I. Paluckei balandžio pradžioje skelbė naujienų portalas „Delfi“, remdamasis šaltiniais.
Be to, N. Grunskienė antradienį Seimo paprašė naikinti G. Palucko teisinę neliečiamybę.
Generalinės prokurorės rašte parlamentui nurodoma, kad G. Paluckas su žmona neaiškiomis pajamomis galėjo įgyti beveik 344 tūkst. 578 eurų vertės turto.
Generalinė prokurorė neatskleidė daugiau duomenų bei priežasčių, kodėl įtarimai pareikšti ir I. Paluckei, argumentuodama, kad nenori pakenkti vykdomam tyrimui.
„Suprantu norą žinoti, (...) tačiau bus pateikta informacija tik tada, kada galėsime pateikti ir kada nepakenks ikiteisminiam tyrimui“, – sakė N. Grunskienė.
Dar praėjusią savaitę BNS skelbė, jog politikas pardavė turėtą 51 proc. Vilniaus elektronikos prietaisų gamybos įmonės „Emus“ akcijų paketą kitam jos savininkui ir vadovui Mindaugui Milašauskui.
Be to, Generalinė prokuratūra balandžio 24 dieną areštavo G. Paluckui ir jo sutuoktinei Ilmai Paluckei priklausančius butus Vilniuje, Trinapolio ir Lvivo gatvėse, tačiau kitas šeimos turtas kol kas neareštuotas.
Pats ekspremjeras kaltę neigia, po prokuratūros kreipimosi į parlamentą jis sustabdė narystę Lietuvos socialdemokratų partijoje, tačiau teigė neplanuojantis trauktis iš Seimo.
Prezidentas Gitanas Nausėda yra pareiškęs manantis, jog buvęs ministras pirmininkas turėtų trauktis iš parlamento.
Specialiųjų tyrimų tarnyba (STT) G. Plaucką apklausė tą pačią dieną kaip ir kitą ekspremjerą Saulių Skvernelį. N. Grunskienės teigimu – tai greičiausiai sutapimas.
„Ikiteisminio tyrimo veiksmus atlieka Specialiųjų tyrimų tarnybos tyrėjai, jie nusprendžia kada kviesti į apklausas ir kokius veiksmus atlikti. Negalėčiau atsakyti į jūsų klausimą“, – sakė generalinė prokurorė.
„Aš manau, kad tai yra sutapimas, kadangi tyrimus atlieka skirtingi tyrėjai, tyrimus kontroliuoja skirtingi prokurorai ir jie sprendžia kada kokius sprendimus priimti ir kada kokias apklausas atlikti“, – teigė ji.
