Į kalėjimą patekęs pedofilas Bartoševičius turės ir daugiau bėdų

Tačiau tai padaryti pačiam nuteistajam greičiausiai nepavyks – mokėjimas vyks per antstolius.
„Jis pats sumokėti negali, nes sąskaita yra areštuota, greičiausia viskas vyks per antstolį“, – Eltai ketvirtadienį sakė K. Bartoševičiaus advokatas Olegas Šibkovas.
Nuosprendžio vykdymą prižiūrintis Panevėžio apygardos teismas jau išdavė vykdomuosius raštus, su šiais dokumentais išieškotojai ir kreipiasi į antstolius.
„Vakar teismas trijų nukentėjusiųjų įstatyminiams atstovams išsiuntė vykdomuosius raštus dėl civilinių ieškinių vykdymo“, – Eltą informavo Panevėžio apygardos teismo pirmininko padėjėja ryšiams su žiniasklaida ir visuomene Jolita Gudelienė.
Teismas jau seniau yra apribojęs K. Bartoševičiui galimybę disponuoti banke esančiomis piniginėmis lėšomis, motyvuodamas, kad byloje yra pareikšti nukentėjusiųjų civiliniai ieškiniai. Iš šių pinigų ir bus mokami priteisti ieškiniai nukentėjusiesiems.
Dviem nukentėjusiems paaugliams Panevėžio apygardos teismas buvo priteisęs po 8 ir 12 tūkst. eurų. Lietuvos apeliacinis teismas priteistas sumas padidino, tačiau, kiek buvo priteista konkrečiai kiekvienam seksualinį išnaudojimą patyrusiam vaikui, nedetalizavo.
ELTA primena, kad 38 metų K. Bartoševičius antradienį pareigūnų buvo pristatytas į Kauno kalėjimą. Lietuvos kalėjimų tarnyba skelbia, kad nuteistasis bausmę atlieka pusiau atviro tipo paprastosios grupės sąlygomis. Jis turės teisę per mėnesį gauti keturis pasimatymus, iš kurių vienas vyks neprižiūrint įstaigos darbuotojui. K. Bartoševičius keturis kartus per savaitę galės skambinti, o skambučiai advokatui neribojami. Kasdien gryname ore jis galės pasivaikščioti iki trijų valandų.
Praeitą savaitę Apeliacinis teismas atmetė K. Bartoševičiaus apeliacinį skundą. Trijų teisėjų kolegija paskelbė, kad dėl visų kaltinimų vyras buvo pripažintas pagrįstai. Apkaltinamasis nuosprendis priimtas pagrįstai, o K. Bartoševičiaus kaltė jokių abejonių nekelia.
Pirmosios instancijos Panevėžio apygardos teismas buvusiam politikui yra skyręs 7 metus kalėjimo. Ši bausmė ir liko. Tačiau nauju nuosprendžiu po laisvės atėmimo bausmės atlikimo K. Bartoševičiui atimta teisė 5 metus dirbti darbą arba užsiimti veikla, kuri gali būti susijusi su mažamečiais bei nepilnamečiais asmenimis.
K. Bartoševičius yra pripažintas dėl visų 10-ties nusikaltimų: mažamečio seksualinio prievartavimo, nepilnamečio seksualinio prievartavimo, dėl jaunesnio negu 16 metų asmens tvirkinimo ir dėl nesunkaus nukentėjusiųjų sveikatos sutrikdymo. Jis nuteistas dėl visų pareikštų kaltinimų.
Apeliacinis teismas nuosprendį peržiūrėjo pagal keturis apeliacinius skundus – nuteistojo, prokuroro ir dviejų nukentėjusiųjų advokatės. Prokuroro skundas buvo tenkintas iš dalies.
Ikiteisminis tyrimas K. Bartoševičiaus atžvilgiu baigtas 2023 m. liepą, byla dėl galimų seksualinių nusikaltimų prieš vaikus buvo perduota teismui.
Tuometinis Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų frakcijos parlamente narys K. Bartoševičius apie tai, kad dėl asmeninių priežasčių atsisako Seimo nario mandato pranešė prieš trejus metus – 2023 m. sausio 23 dieną. Vėliau tądien prokuratūra pranešė apie jo atžvilgiu pradėtą tyrimą dėl galimų seksualinių nusikaltimų prieš nepilnamečius asmenis.
Portalas „Delfi“ skelbė, kad galimi seksualinio pobūdžio nusikaltimai buvo įvykdyti prieš choro „Ąžuoliukas“ auklėtinius.
Viešai skelbiama, kad 2012–2020 m. K. Bartoševičius buvo viešosios įstaigos berniukų ir jaunuolių choro „Ąžuoliukas“ direktorius, o 2018–2019 m. – Kauno Veršvų gimnazijos mokytojas.
