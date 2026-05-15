Įsibrovusiam į namą ir žmoną bei su ja buvusį vyrą badžiusiam pasvaliečiui – belangė

Nuteistajam taip pat teks atlyginti Valstybinės ligonių kasos patirtas išlaidas dėl sužalotų žmonių gydymo bei atlyginti nukentėjusiesiems padarytą turtinę ir neturtinę žalą.
Į teisiamųjų suolą vyras sėdo dėl Pasvalio rajone 2025 metų rugsėjį įvykusio kruvino incidento. Nustatyta, kad neblaivus kaltinamasis ankstyvą rytą slapta įsibrovė į namą, kuriame jau kurį laiką atskirai nuo jo gyveno sutuoktinė. Nekviestas svečias užpuolė ir ėmė peiliu badyti žmoną bei su ja buvusį vyrą, bandžiusį šeimininkę apginti.
Šoko ištikti ir subadyti žmonės išbėgo iš namo ieškoti pagalbos. Moteriai E. N. dar kelis kartus dūrė peiliu ir kieme. Kai jis trumpam atsitraukė, užpultoji bėgo slėptis pas toje pačioje gatvėje gyvenančius artimuosius.
Kaltinamasis nusivijo sutuoktinę, išdaužęs lango bei durų stiklus, įsibrovė į svetimą namą, bet sužeista moteris pabėgo per kitą langą ir pasislėpė. Supratęs, kad atvyksta policijos pareigūnai, užpuolikas pasišalino, tačiau netrukus buvo sulaikytas.
Ikiteisminį tyrimą atliko Panevėžio apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kriminalinės policijos sunkių nusikaltimų tyrimo valdybos pareigūnai, o tyrimui vadovavo ir valstybinį kaltinimą teisme palaikė Panevėžio apygardos prokuratūros Baudžiamojo persekiojimo skyriaus prokuroras Audrius Mačerauskas.
Pasak prokuroro, teismo medicinos ekspertai abiem sužeistiesiems nustatė nesunkų sveikatos sutrikdymą. Moteriai buvo durta 13 kartų, vyrui – keturis.
„Kadangi durta į gyvybiškai svarbias kūnų vietas, užpuolikas sužeistą sutuoktinę persekiojo iki pat atvykstant policijos pareigūnams, kaltinamojo veiksmai kvalifikuoti kaip pasikėsinimas nužudyti du žmones, tarp jų – artimą savo šeimos narį“, – sakė A. Mačerauskas.
Nuosprendis gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui.
