 Jonavos rajone sudegė medinė pirtis

Jonavos rajone sudegė medinė pirtis

2026-05-09 08:52
BNS inf.

Jonavos rajono savivaldybėje, Žinėnų kaime, sudegė medinė pirtis, šeštadienį pranešė Kauno ugniagesiai.

<span>Jonavos rajone sudegė medinė pirtis</span>
Jonavos rajone sudegė medinė pirtis / Asociatyvi G. Skaraitienės/BNS nuotr.

Apie tai, jog dega skarda dengtas pirties stogas, pranešimas gautas penktadienio vakarą.

Vieno aukšto pastatas sudegė su jame buvusiais daiktais. Ugniagesiams pavyko išsaugoti už maždaug dešimt metrų esančius kitus medinius pastatus.

Šiame straipsnyje:
Jonavos rajonas
medinė pirtis
gaisras

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Daugiau naujienų