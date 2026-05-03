 Kapinėse ant paminklo užrašyta „Z“ raidė

2026-05-03 12:47
BNS inf.

Kapinėse Šiauliuose buvo išniekinti kapai, kai ant paminklo baltais dažais užrašyta „Z“ raidė, sekmadienį pranešė Policijos departamentas.

Kapinėse ant paminklo užrašyta „Z“ raidė / Asociatyvi R. Riabovo / BNS nuotr.

Jo duomenimis, užrašai buvo pastebėti šeštadienio vakarą. Pareigūnai tikslina įvykio aplinkybes.

„Z“ raidę Rusijos kariuomenė pradėjo naudoti 2022 metų vasario 24 dieną pradėtame plataus masto kare prieš Ukrainą.

Seimas tų pačių metų balandį priėmė Administracinių nusižengimų kodekso ir Susirinkimų įstatymo pataisas, kuriomis uždrausta viešai demonstruoti raides „Z“ ir „V“, Georgijaus juostą bei kitus Rusijos karo prieš Ukrainą simbolius.

Tokie ženklai laikomi karinės agresijos ir karo nusikaltimų žmoniškumui propaganda.

