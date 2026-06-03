Kas kalėjimo teritorijoje pametė „kurpaitę“?

Kaip teigiama, Kalėjimo Saugumo valdymo skyriaus jaunesnysis specialistas, tikrindamas vidinį įstaigos perimetrą tarp apsaugos postų, ant žemės pastebėjo tris pilkos spalvos paketus, apvyniotus pilka lipnia juosta. Paketai buvo pristatyti į budėtojų dalį ir patikrinti.
Patikrinimo metu juose rasta viena SIM kortelė „Labas“ bei vienuolika mobiliojo ryšio telefonų: penki „Samsung“, vienas „Xperia“, vienas „Marshall“, vienas „ZTE“, vienas „Honor“ ir du „L8star“ telefonai.
Pasak LKT, paaiškėjo dar viena įdomi detalė – skubėdamas pasišalinti galimas permetėjas įvykio vietoje pametė batą.
„Šiuo metu ieškome „kurpaitės“ savininko. Tikėtina, kad asmuo, kuriam tinka pamestas apavas, galėtų suteikti ir daugiau informacijos apie nesėkmingą draudžiamų daiktų pristatymo operaciją“, – akcentavo Kalėjimų tarnybos atstovai.
Draudžiami daiktai – paimti, o dėl įvykio renkama papildoma informacija ir tikslinamos aplinkybės.
Naujausi komentarai