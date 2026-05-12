Kraupi nelaimė: žuvo autobuso laukusi moteris

Moduliuojant situaciją, turėjo būti maždaug taip, kad moteris krito po autobuso ratais jam priartėjus prie stotelės, bet nespėjus sustoti.
Vairuotojui sustabdyti autobusą esą nebuvo jokių šansų.
Visas LNK reportažas – vaizdo įraše:
„Tai yra sekundžių, netgi milisekundžių, reikalas. Ir prie geriausių norų lengvajai mašinai sudėtinga sustabdyti, kai tau griūna tiesiai po ratais. O čia autobusas – niekada taip nestos kaip lengvoji mašina. Nors greitis buvo visiškai nedidelis“, – teigė Panevėžio autobusų parko generalinis direktorius Arnoldas Gražys.
Pagalbą iškvietė pati autobuso vairuotoja, tačiau medikai tegalėjo konstatuoti mirtį. Autobuso ratas buvo pervažiavęs žmogaus galvą.
Pasak policijos, yra liudytojų, yra autobuso registratoriaus vaizdo medžiaga, padėsianti nustatyti nelaimės aplinkybes. Po teismo medicinos ekspertizės bus dar aiškiau.
Teigiama, kad pradėtas ikiteisminis tyrimas, kadangi aplinkybės neaiškios.
Yra žinių, kad autobuso laukianti 83-ejų panevėžietė stovėjo ant paties šaligatvio krašto, todėl krisdama ji atsidūrė važiuojamojoje gatvės dalyje tiesiai po važiuojančio autobuso ratais, be galimybės išgyventi.
Kas per akimirksnį nutiko senjorei – ekspertų užduotis, visiems kitiems – klausimas.
„Čia sunkus atvejis. Būna, kad paslysta, o gal žmogui bloga pasidarė“, – svarstė moteris.
Šoką patyrusi autobuso vairuotoja pasiprašė 2 nedarbo dienų.
