 Kraupi nelaimė: žuvo autobuso laukusi moteris

2026-05-12 20:38
Violeta Launikaitienė / lnk.lt

Panevėžyje maršrutinis autobusas pervažiavo jo laukusį, bet staiga po ratais nukritusį žmogų. Medikus iškvietė pati autobuso vairuotoja, tačiau pastarieji tik konstatavo mirtį, nes žuvusiajai buvo pervažiuota galva.

Moduliuojant situaciją, turėjo būti maždaug taip, kad moteris krito po autobuso ratais jam priartėjus prie stotelės, bet nespėjus sustoti.

Vairuotojui sustabdyti autobusą esą nebuvo jokių šansų.

Visas LNK reportažas – vaizdo įraše:

„Tai yra sekundžių, netgi milisekundžių, reikalas. Ir prie geriausių norų lengvajai mašinai sudėtinga sustabdyti, kai tau griūna tiesiai po ratais. O čia autobusas – niekada taip nestos kaip lengvoji mašina. Nors greitis buvo visiškai nedidelis“, – teigė Panevėžio autobusų parko generalinis direktorius Arnoldas Gražys.

Pagalbą iškvietė pati autobuso vairuotoja, tačiau medikai tegalėjo konstatuoti mirtį. Autobuso ratas buvo pervažiavęs žmogaus galvą.

Pasak policijos, yra liudytojų, yra autobuso registratoriaus vaizdo medžiaga, padėsianti nustatyti nelaimės aplinkybes. Po teismo medicinos ekspertizės bus dar aiškiau.

Teigiama, kad pradėtas ikiteisminis tyrimas, kadangi aplinkybės neaiškios.

Yra žinių, kad autobuso laukianti 83-ejų panevėžietė stovėjo ant paties šaligatvio krašto, todėl krisdama ji atsidūrė važiuojamojoje gatvės dalyje tiesiai po važiuojančio autobuso ratais, be galimybės išgyventi.

Kas per akimirksnį nutiko senjorei – ekspertų užduotis, visiems kitiems – klausimas.

„Čia sunkus atvejis. Būna, kad paslysta, o gal žmogui bloga pasidarė“, – svarstė moteris.

Šoką patyrusi autobuso vairuotoja pasiprašė 2 nedarbo dienų.

Antanas
kiekviename autobuse,troleibuseir t.t.būtinas vaizdo registratorius
qaz
autobuso vairuotoja - viskas tuo pasakyta. Viena - įvažiuodamas į stotelę autobusas turi judėti žingsnio greičiu, kad galėtų sustoti be staigaus stabdymo. Profesionalūs vairuotojai taip vairuoja, kad nereikia keleiviui net įsikibti - toks sklandus važiavimas. Antra, vairuotojas turi matyti ir numatyti. Nelaikau savęs asu, bet net keletą kartų išvengiau nelaimės staigiai įšokus pėsčiajam į kelią, dviratininkui, motociklininkui staiga pasukus į kairę, automobiliui užkirtus man kelią, sąmoningai bandančiam automobilį pakišti staigiai stabdant, ... - nė vieno sužalojimo, sudaužymo, nors ir nešliaužiau
