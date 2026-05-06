 Kriminalistų smūgis sukčiams: susekė išviliotų 100 tūkst. eurų kelią

2026-05-06 09:52 diena.lt inf.

Marijampolės apskrities kriminalistai operatyviai išaiškino didelės vertės sukčiavimo atvejį ir užkirto kelią pinigų praradimui.

Marijampolės apskr. VPK feisbuko AI sugeneruota nuotr.

Kaip teigiama, balandžio 21 d. buvo gautas pareiškimas, kad tą pačią dieną apie 10.20 val. iš įmonės sąskaitos apgaulės būdu į kito asmens sąskaitą buvo pervesta 100 tūkst. eurų.

Nedelsiant sureagavę pareigūnai ėmėsi aktyvių veiksmų – nors pinigai jau buvo pervesti į su sukčiavimu susijusio asmens sąskaitą, jiems pavyko laiku sustabdyti tolimesnį lėšų judėjimą, identifikuoti su nusikalstama veika susijusius asmenis ir užkirsti kelią galutiniam pinigų praradimui.

Atliekant intensyvius ikiteisminio tyrimo veiksmus, šių metų balandžio 28 d. buvo sulaikytas įtariamasis.

Ikiteisminis tyrimas atliekamas dėl didelės vertės sukčiavimo.

