Latvijos bankomatų plėšikai spruko į Lietuvą: vienas jau sulaikytas

Tą pačią dieną, apie 12.30 val., Pasvalio rajone, Kriaušiškių kaimo ribose, minėtas automobilis rastas laukuose, bankomatų vagystėmis įtariami asmenys pasišalino.
Įtariamųjų paieškai pasitelktas pasieniečių sraigtasparnis, įvestas planas „Sulaikymas“.
Tą pačią dieną, apie 13 val., Kėdainių rajone, Skerdikų kaime, sustabdytas automobilis „Volkswagen Tiguan“, kurį vairavo 1985 metais gimęs vyras. Įtariama, kad jis susijęs su pinigų vagyste Latvijoje. Sulaikytasis uždarytas į areštinę, kiti įtariamieji ieškomi.
Aplinkybės nustatinėjamos. Pradėti ikiteisminiai tyrimai.
