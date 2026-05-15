 Latvijos bankomatų plėšikai spruko į Lietuvą: vienas jau sulaikytas

2026-05-15 08:57
BNS inf.

Ketvirtadienį, prieš vidurdienį, Latvijos policija pranešė, kad persekiojant pareigūnams nestojusį automobilį BMW, kuriuo važiavę asmenys įtariami didelės pinigų sumos vagyste, kirto Lietuvos-Latvijos valstybinę sieną ties Saločiais, penktadienį pranešė Policijos departamentas.

Tą pačią dieną, apie 12.30 val., Pasvalio rajone, Kriaušiškių kaimo ribose, minėtas automobilis rastas laukuose, bankomatų vagystėmis įtariami asmenys pasišalino.

Įtariamųjų paieškai pasitelktas pasieniečių sraigtasparnis, įvestas planas „Sulaikymas“.

Tą pačią dieną, apie 13 val., Kėdainių rajone, Skerdikų kaime, sustabdytas automobilis „Volkswagen Tiguan“, kurį vairavo 1985 metais gimęs vyras. Įtariama, kad jis susijęs su pinigų vagyste Latvijoje. Sulaikytasis uždarytas į areštinę, kiti įtariamieji ieškomi.

Aplinkybės nustatinėjamos. Pradėti ikiteisminiai tyrimai.

