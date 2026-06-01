Ligoninėje pacientas smurtavo prieš įstaigos darbuotoją

Alytaus apskrities policijos duomenimis, 1993 metais gimęs vyras apie 15.30 val. Ligoninės gatvėje, darbovietėje, smurtavo prieš 1957 metais gimusią moterį.
Pareigūnai pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl fizinio skausmo sukėlimo ar nežymaus sveikatos sutrikdymo.
Policijos atstovė Eglė Kačinskienė BNS patvirtino, kad smurtauta gydymo įstaigoje, prieš joje dirbančią moterį.
„Moteris buvo iš gydymo įstaigos personalo, o vyras besigydantis. Įvyko konfliktas ir buvo panaudotas smurtas“, – sakė E. Kačinskienė.
Asmuo nebuvo sulaikytas, policija tiria įvykio aplinkybes.
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