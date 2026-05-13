LVAT atvertė „Nemuno aušros“ bylą dėl automobilių nuomos iš partijos lyderio ir narės

Į vieną bylą sujungti trys skundai – „Nemuno aušros“, R. Žemaitaičio ir D. Petkevičienės.
Visi jie prašo panaikinti Vyriausiosios rinkimų komisijos (VRK) sprendimą, kad partija padarė šiurkštų finansinį pažeidimą nuomodamasi automobilius iš dviejų savo partijos narių.
„Nemuno aušros“ advokatas Vaidotas Sviderskis teisme pabrėžė, kad partija, nuomodama automobilius, padarė organizacinę klaidą, kuri nėra šiurkštus pažeidimas.
„Šiuo konkrečiu atveju buvo naudoti automobiliai, jais buvo važiuojama. Įvyksta techninė, procedūrinė klaida, šios automobilių nuomos sutartys savalaikiai nebuvo deklaruotos. (...) Vėliau sutartys buvo deklaruotos ir atitinkamai atlikti pavedimai, sandoriai pabaigti“, – sakė jis.
Savo ruožtu „Nemuno aušros“ vedlys teismui teigė, kad įsteigus partiją, ši neturėjusi lėšų partijos iždininkei, bet vėliau viskas buvo deklaruota.
„Realiai visi dokumentai buvo padaryti, kada atėjo nauja partijos iždininkė, (...) dokumentai visi buvo sutvarkyti“, – sakė R. Žemaitaitis.
Anot politiko, nors kelionės automobiliais nebuvo dokumentuojamos, tačiau tai, kad partija nuomojosi automobilius politinei veiklai, galima įrodyti ir spaudoje nušviestais priešrinkiminiais vizitais po įvairius Lietuvos miestus.
„Jeigu aš kažką būčiau daręs ne taip, tai šiandien turėčiau kitą bylą ir ten sakytų, kodėl jūs partijai davėte natūra?“ – nurodė jis.
„Aš sakau, aš dokumentų neklastosiu ir nenorėčiau kitoje vietoje sėdėti“, – pridūrė R. Žemaitaitis.
Tiek V. Sviderskis, tiek R. Žemaitaitis prašė jų skundą tenkinti.
Tuo metu bylos atsakovė VRK teisme prašė atmesti ieškovės „Nemuno aušros“ skundą, tvirtino, kad dokumentai, kaip automobiliai buvo naudojami, turėjo būti pateikti.
„VRK pozicija grindžiama ne formaliais trūkumais, o nustatytu apskaitos skaidrumo (...) pažeidimu“, – teismui sakė VRK atstovė Ilona Bondzinskaitė.
Anot jos, formalūs dokumentai, kuriuos partija deklaravo vėliau, yra reikšmingi, tačiau jų nepakanka, jei kyla abejonių dėl faktinių aplinkybių vykdymo.
„Realiai gal tos kelionės ir vyko, bet mes neturime apskaitos, kad kelionės vyko partijos veiklai, o kada vyko asmeninėms reikmėms“, – nurodė ji.
VRK atstovė tikino, kad partija nebūtinai turėjo vesti kelionių lapus, tačiau turėjo dokumentuoti savo keliones kitais būdais, jas pagrįsti galėjo ir kuro kvitais.
„Niekas nėra pateikta, tik prisiminimai, kas ir kur važiavo. (...) Nebuvo pateikta dokumentų, kurie pagrįstų automobilių naudojimą. (...) Vertinti kaip techninę klaidą būtų sunku“, – sakė ji.
„Sutartys atsirado tik tada, kada valstybė skyrė partijai dotaciją. (...) Šita klaida truko pusantrų metų ir ji buvo sisteminga“, – pabrėžė VRK atstovė.
Posėdyje dalyvavusi VRK pirmininkė Lina Petronienė prašė „aušriečių“ skundą atmesti.
„VRK sprendimas yra pagrįstas. (...) Prašome skundą atmesti“, – sakė ji.
Bylą nagrinėja išplėstinė penkių teisėjų kolegija, sudaryta iš Skirgailės Žalimienės, Ivetos Pelienės, Gintaro Kryževičiaus, Ernesto Spruogio, Rasos Ragulskytės-Markovienės.
Tokio dydžio kolegija sudaroma, kai nagrinėjamos sudėtingos bylos.
„Aušriečių“ gynėjas žurnalistams trečiadienį teigė, kad ši byla yra įgavusi politinį atspalvį.
„Įgavo politinį atspalvį dėka turbūt daugiau viešosios nuomonės ir paties VRK sprendimų paskui. Bet šiaip pagal savo esmę, tai yra klasikinė situacija, kada yra pateikiama deklaracija, vėliau ji yra patikslinama ir tokia praktika taikoma ir mokesčių administratoriaus, ir to paties VRK kitose panašiose situacijose. Tai nėra pirma situacija“, – nurodė jis.
„Jeigu (...) teikiame deklaracijas, natūraliai gali įvykti – kažką pateikei, kažko nepateikei, kažkokia buhalterė suklydo. Tai čia yra daugiau klausimas klaidos. Nes pats faktas (kad automobiliai buvo nuomojami – BNS), jis yra ir turbūt faktas nėra ginčo objektas“, – aiškino V. Sviderskis.
BNS rašė, kad VRK nusprendė, jog „Nemuno aušra“, 2024 metais iš savo lyderio R. Žemaitaičio bei partijos narės D. Petkevičienės nuomodamasi automobilius ir jiems už nuomą sumokėjusi iš partijai skirtų valstybės biudžeto asignavimų, lėšas panaudojo ne pagal paskirtį, 49,5 tūkst. eurų išlaidų nepagrindė dokumentais.
Taip pat pripažinta, kad partija pateikė klaidingus duomenis VRK. Šie pažeidimai pripažinti šiurkščiais. Dėl to politinė organizacija negavo pirmojo pusmečio valstybės dotacijos – 241,8 tūkst. eurų.
Be to, R. Žemaitaičiui ir D. Petkevičienei nurodyta partijai atitinkamai grąžinti 26 tūkst. 776 bei 15 tūkst. 349 eurus.
„Aušriečiai“ nesutinka su tokiu VRK sprendimu. Jų teigimu, automobiliai nuomoti laikantis Valstybinės mokesčių inspekcijos nustatytos tvarkos.
„Nemuno aušra“ Seime turi 18 atstovų, ji priklauso valdančiajai daugumai.
Posėdyje buvo perskaitytos skaityti baigiamosios kalbos. Teismas savo sprendimą turėtų paskelbti biržėlio 10 dieną.
Naujausi komentarai