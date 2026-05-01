Mirtina migrantų kelionė: du – rasti negyvi, du atsidūrė ligoninėje

Mirusiems vyrui ir moteriai buvo apie 30–35 metai.
Policijos suvestinėje rašoma, kad kūnai buvo rasti Rūkštėnų gatvėje pamiškėje, jie buvo be išorinių smurto požymių.
Įvykio vietoje taip pat sulaikyti dar aštuoni neteisėti migrantai be asmens tapatybę patvirtinančių dokumentų. Du asmenys apžiūrai pristatyti į ligoninę.
Galiausiai visi migrantai buvo perduoti pasieniečiams.
Policijos atstovas spaudai Ramūnas Matonis sako, kad mirusieji taip pat buvo be asmens dokumentų, iš išvaizdos atrodė esantys imigrantai.
Valstybės sienos apsaugos tarnybos (VSAT) atstovas spaudai Giedrius Mišutis BNS sakė, kad įtariama, jog migrantai į Lietuvą pateko iš Latvijos, į kurią savo ruožtu atėjo iš Baltarusijos.
„Planuojama, kad jie atsidurs Užsieniečių registracijos centre, o po to surinkus įrodymus ir faktus latviai turi pasiimti juos atgal“, – teigė G. Mišutis.
Pasak jo, migrantai prisistatė Etiopijos, Alžyro, Egipto, Jemeno ir Eritrėjos piliečiais.
Anot VSAT atstovo, pastaraisiais mėnesiais iš Baltarusijos į Latviją neteisėtai atvyksta gerokai daugiau migrantų. Vėliau daugelis jų, įtariama, bando keliauti į Vakarų Europą per Lietuvą ir Lenkiją.
G. Mišučio teigimu, pasikeitė ir migrantų gabenimo būdas.
„Tas gabenimas yra pasidaręs toks fragmentuotas. Anksčiau būdavo taip, kad gabentojai pasiima nelegalus prie Baltarusijos sienos, ir juos veža norima kryptimi. Dabar gabenimas suskirstytas etapais, kad būtų mažiau šansų būti pagautiems. Migrantai pavežami iki kažkokio taško, tada juos perima kitas gabentojas, po to vyksta trečias gabenimo etapas ir panašiai“, – sakė tarnybos atstovas spaudai.
Pasak jo, praėjusią parą sulaikyti migrantai taip pat rasti netoli Lenkijos sienos, o tai gali reikšti, kad jie buvo iki čia atgabenti ir pasiųsti į Lenkiją nueiti pėsčiomis, kur jų būtų laukę kiti gabentojai.
Tikslios įvykio aplinkybės nustatinėjamos. Pradėtas ikiteisminis tyrimas dviejų migrantų mirties priežasčiai nustatyti.
Praėjusią parą Lietuva apgręžė dar penkis migrantus pasienyje su Baltarusija, pranešė VSAT.
Latvija savo ruožtu ketvirtadienį neįleido 123 atvykėlių, o Lenkijos pareigūnai trečiadienį neteisėtų migrantų savo pasienyje nefiksavo.
Šiemet į Lietuvą iš viso neįleisti 667 neteisėti migrantai. Pernai daugiau kaip 1,6 tūkst. kartų mėginta neleistinose vietose patekti į šalį iš Baltarusijos, užpernai šis skaičius siekė 1002.
Iš viso nuo migracijos krizės pradžios Lietuvos pasieniečiai į šalį neleido neteisėtai patekti daugiau kaip 25 tūkst. užsieniečių.
Migrantų antplūdis į rytines ES nares iš Baltarusijos kilo 2021 metais, Vakarai kaltina Minsko režimą jį organizavus.
