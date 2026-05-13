 Moters mirtis Jurbarko rajone: policija perkvalifikavo tyrimą į nužudymą

2026-05-13 10:18
BNS inf.

Policija perkvalifikavo pirmadienį pradėtą ikiteisminį tyrimą dėl Jurbarko rajone, Armeniškių kaime, namuose, rastos mirusios moters, trečiadienį pranešė Policijos departamentas.

Tyrimas buvo pradėtas dėl 1961 metais gimusios moters sveikatos sutrikdymo, bet paskui jis perkvalifikuotas į šeimos nario ar artimo giminaičio nužudymą.

1994 metais gimęs įtariamasis, kuriam nustatytas 2,46 prom. girtumas, uždarytas į areštinę.  

