Nelaimė Jonavos rajone: visiškai sudegė „Mercedes-Benz“

Pasak Kauno apskrities policijos pareigūnų, pranešimas apie Jonavos rajone, Kulvos seniūnijos teritorijoje esančiame Ručiūnų kaime, degantį automobilį buvo gautas gegužės 1 d. 22.08 val.
Į įvykio vietą buvo išsiųstos ugniagesių ir policijos pajėgos. Atvykus paaiškėjo, kad automobilį „Mercedes-Benz“ vairavo 2007 metais gimęs vyras.
Jis sakė, kad važiuodamas su draugų kompanija pajuto dūmų kvapą, todėl skubiai išlipo iš vairuotos transporto priemonės. Automobilis tuo metu jau degė, o netrukus sudegė visiškai.
„Mercedes-Benz“ vairavęs vyras ir keleiviai – blaivūs. Pirminiais duomenimis, šis gaisras – nelaimingas atsitikimas.
