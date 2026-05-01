 Nelaimė Jonavos rajone: visiškai sudegė „Mercedes-Benz“

2026-05-01 23:49 diena.lt inf.

Penktadienio vakarą Jonavos rajone užsidegė ir visiškai sudegė automobilis.

Nelaimė Jonavos rajone: visiškai sudegė „Mercedes-Benz" / Asociatyvi P. Peleckio/BNS nuotr.

Pasak Kauno apskrities policijos pareigūnų, pranešimas apie Jonavos rajone, Kulvos seniūnijos teritorijoje esančiame Ručiūnų kaime, degantį automobilį buvo gautas gegužės 1 d. 22.08 val.

Į įvykio vietą buvo išsiųstos ugniagesių ir policijos pajėgos. Atvykus paaiškėjo, kad automobilį „Mercedes-Benz“ vairavo 2007 metais gimęs vyras.

Jis sakė, kad važiuodamas su draugų kompanija pajuto dūmų kvapą, todėl skubiai išlipo iš vairuotos transporto priemonės. Automobilis tuo metu jau degė, o netrukus sudegė visiškai.

„Mercedes-Benz“ vairavęs vyras ir keleiviai – blaivūs. Pirminiais duomenimis, šis gaisras – nelaimingas atsitikimas.

