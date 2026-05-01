Nelaimė Kėdainių rajone: nuo geležinkelio bėgių nuriedėjo vagonai

Dėl avarijos sutriko traukinių eismas maršrutais Vilnius–Klaipėda–Vilnius, Vilnius–Šiauliai–Vilnius, Kaunas–Šiauliai–Kaunas ir Vilnius–Ryga–Valga.
Keleivių pervežimui užsakomi autobusai, taip pat laikinai sustabdyta prekyba bilietais.
Anksčiau planuota, kad kad pirmuoju keliu eismas galėtų būti atnaujintas apie 17 valandą. Vėliau LTG grupė pranešė, kad eismą tikimasi atnaujinti apie 20 valandą.
Tuo metu antrasis geležinkelio kelias stipriai apgadintas, šiam ruožui reikės kapitalinio remonto.
„Pavėlinus eismo atidarymo laiką, iki 3,8 tūkst. išaugo ir paveiktų „LTG Link“ keleivių skaičius. Iš viso – 23 traukiniai. Dedamos visos pastangos, kad keleiviai kelionės tikslą pasiektų autobusais su kuo mažesniu vėlavimu“, – nurodoma pranešime.
Įvykio vietoje dirba LTG grupės brigados, bus pradėtas tyrimas įvykio aplinkybėms nustatyti.
Žmonės per incidentą nenukentėjo.
