Nelaimė Kėdainių rajone: nuo geležinkelio bėgių nuriedėjo vagonai (Atnaujinta)

sutriko traukinių eismas
2026-05-01 08:17
BNS inf.

Kėdainių rajone, Gudžiūnų stotyje, nuo geležinkelio bėgių nuriedėjo keli skaldą gabenę vagonai, penktadienio rytą pranešė „Lietuvos geležinkelių“ grupė (LTG grupė).

Nelaimė Kėdainių rajone: nuo geležinkelio bėgių nuriedėjo vagonai / O. Gurevičiaus/ELTOS nuotr.

Dėl avarijos sutriko traukinių eismas maršrutais Vilnius–Klaipėda–Vilnius, Vilnius–Šiauliai–Vilnius, Kaunas–Šiauliai–Kaunas ir Vilnius–Ryga–Valga.

Keleivių pervežimui užsakomi autobusai, taip pat laikinai sustabdyta prekyba bilietais.

Anksčiau planuota, kad kad pirmuoju keliu eismas galėtų būti atnaujintas apie 17 valandą. Vėliau LTG grupė pranešė, kad eismą tikimasi atnaujinti apie 20 valandą.

Tuo metu antrasis geležinkelio kelias stipriai apgadintas, šiam ruožui reikės kapitalinio remonto.

„Pavėlinus eismo atidarymo laiką, iki 3,8 tūkst. išaugo ir paveiktų „LTG Link“ keleivių skaičius. Iš viso – 23 traukiniai. Dedamos visos pastangos, kad keleiviai kelionės tikslą pasiektų autobusais su kuo mažesniu vėlavimu“, – nurodoma pranešime.

Įvykio vietoje dirba LTG grupės brigados, bus pradėtas tyrimas įvykio aplinkybėms nustatyti.

Žmonės per incidentą nenukentėjo.

Anna
Antanas.
Ne Velnias nešė skaldą krauti į vagonus. Skalda sunki ir vagone jinai pakelia svorio centrą, kas daro vagoną ne stabiliu/ skaldą gabenti reikia platformomis, ne storu sluoksniu. O gal tai buvo Europinė vėžė?
