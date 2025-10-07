Atbuline eiga važiavęs automobilis kliudė neįgaliojo vežimėlyje sėdinčią moterį

Anot Šiaulių apskrities vyriausiojo policijos komisariato, gegužės 23 dieną 10.30 val. Karaliaučiaus gatvėje, automobilių stovėjimo aikštelėje, automobilis „Opel Astra“, vairuojamas blaivios moters, gimusios 2006 metais, važiuojant atbuline eiga, kliudė neįgaliojo vežimėlyje sėdinčią moterį, gimusią 2006 metais.
Nukentėjusioji buvo gydoma ligoninėje, o spalio 6 d. gautoje Valstybinės teismo medicinos tarnybos specialisto išvadoje nurodyta, kad nukentėjusiajai nustatytas nesunkus sveikatos sutrikdymas.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl kelių transporto eismo saugumo ar transporto priemonių eksploatavimo taisyklių pažeidimo.
Naujausi komentarai