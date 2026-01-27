BPC: gauname daug pranešimų dėl avarijų ir traumų

„Iš tiesų šiandien turim daugiau pranešimų ir dėl eismo įvykių, ir dėl traumų. Tiesa, sunkoka pasakyti, kiek iš tikrųjų eismo įvykių nutiko dėl slidžios kelio dangos – atskirai tokios klasifikacijos nėra. Tais atvejais, kai nebūna sužeistų žmonių, sugadinto ar apgadinto svetimo turto (pvz., kelio ženklo, namo sienos, tvoros ir pan.), o visi eismo įvykio dalyviai sutaria dėl eismo įvykio aplinkybių, skambinti numeriu 112 ir policijos kviestis nebūtina – galima tiesiog užpildyti eismo įvykio deklaracijas. Todėl realiai tokių įvykių būna daug daugiau, nei pas mus registruota“, – Eltai teigė BPC atstovė viešiesiems ryšiams Vilma Juozevičiūtė.
Dėl įvairių traumų, kai žmonės griuvo ir susižeidė, iki 15 val. užregistruota apie 50 pranešimų.
Tačiau manoma, kad dėl slidžios dangos nukentėjo daug daugiau žmonių, nes kai kurie iš karto patys vyksta į gydymo įstaigą ir neskambina pagalbos telefonu.
Vilniaus savivaldybė: orų prognozės prieštaringos, „Grinda“ dirbs nuolat
Tuo metu Vilniaus miesto savivaldybė įspėja sostinės gyventojus, kad nuspėti orų kol kas neįmanoma.
„Skirtingi orų prognozių šaltiniai rodo visiškai skirtingus vakaro ir nakties scenarijus – vienur prognozuojamas sniegas, kitur šlapdriba, lietus. Šiuo metu sudėtinga prognozuoti net situaciją po valandos ar dviejų, kadangi ir šiuo metu tame pačiame rajone tik skirtingose gatvėse lietų keičia sniegas ar atvirkščiai. Iki 21 val. vakaro teberodomas sniegas, taigi miesto tvarkytojai stebi situaciją ir yra pasiruošę imtis priemonių, atsižvelgus į realią situaciją“, – socialiniame tinkle „Facebook“ skelbia savivaldybė.
Pasak jos, laiptai, viešojo transporto stotelės, pėsčiųjų ir dviračių takai pabarstyti skaldelės-druskos mišiniu. Jei snygis bus gausus, į maršrutus išvažiuos valymo technika su šepečiais ir peiliais.
„Jei sniego nesulauksime ir lis lietus, tvarkytojai ant takų esančio ižo ar pasišiaušusio ledo iki ryto nevalys, tam kad ledėjančiais paviršiais eiti būtų ne taip slidu. Rytą bus taikomos valymo priemonės atsižvelgus į realią situaciją. „Grindos“ valymo technika gatvėmis važiuos visą parą. Situacija ir toliau išlieka sudėtinga, prašome sąmoningumo ir susitelkimo. Būkite labai atsargūs, kelionėms nusimatykite daugiau laiko, jei nebūtina – jų atsisakykite. Vairuodami laikykitės atstumo, nes prailgėja stabdymo kelias", – sako savivaldybė.
Tuo metu „Grinda“ įspėjo apie varveklių pavojų.
„Per lijundrą sparčiai formuojasi varvekliai, kurie tampa pavojingesni nei įprastai – jie greitai didėja, sunkėja ir dėl ledo sluoksnio ant stogų gali atplyšti kartu su didesniais ledo gabalais. Tai gali sukelti rimtus sužalojimus. Kreipiamės į vilkikų vairuotojus – prašome laikytis jiems taikomų ribojimų ir kelių eismo taisyklių. Esant minusinei temperatūrai ir nuolatiniams krituliams ledas susiformuoja akimirksniu, todėl visiškai gerų eismo sąlygų užtikrinti neįmanoma. Tokiomis sąlygomis niekas nėra visiškai apsaugotas nuo nelaimingų atsitikimų, tad sekite sinoptikų prognozes ir laikykitės skelbiamų rekomendacijų“, – sako savivaldybės įmonė.
Sinoptikai skelbia, kad trečiadienio naktį krituliai, vyraus sniegas. Vietomis lijundra, plikledis, kai kur rūkas. Pūs besikeičiančios krypties vėjas, 4–9 m/s. Žemiausia temperatūra 2–7 laipsniai šalčio. Dieną krituliai, daugiausia sniegas. Kai kur lijundra, plikledis. Vėjas šiaurinių krypčių, 7–12 m/s. Aukščiausia temperatūra 1–6 laipsniai šalčio, antroje dienos pusėje temperatūra kris.
Ketvirtadienio naktį vietomis pasnigs, vyraus nedidelis sniegas, dieną žymesnio sniego nenumatoma. Vėjas šiaurės rytų, rytų, 6–11 m/s. Temperatūra naktį 11–16, pietiniuose rajonuose kai kur 8–10, dieną 9–14, kai kur 6–8 laipsniai šalčio.
Penktadienį be žymesnio sniego. Vėjas šiaurės rytų, rytų, 5–10 m/s. Temperatūra naktį 17–22, kai kur 13–16, dieną 12–17 laipsnių šalčio.
