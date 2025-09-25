Dingo iš sodybos Lazdijų rajone išėjęs Mindaugas

Kaip pranešta, trečiadienio rytą, apie 9 val.,1987 metais gimęs vyras išėjo iš Dainaviškių kaime esančios sodybos ir iki šiol negrįžo.
Dingusiojo požymiai: apie 190 cm ūgio, stambaus kūno sudėjimo, tamsiai rudų plaukų. Jis vilkėjo tamsios spalvos drabužius ir galimai turėjo motociklininko kuprinę.
Ieškant M. Rakščio Lazdijų policijos pareigūnai patikrino aplinkines sodybas, paieškai pasitelktas Alytaus policijos dronas bei kinologas su tarnybiniu šunimi.
Asmenis, žinančius šio vyro buvimo vietą ar jį mačiusius, policija prašo skubiai informuoti Lazdijų r. PK Veiklos skyriaus vyriausiąją tyrėją Rasmą Šoliūnienę telefonu +370 700 65 526, mob. tel. +370 603 87 893, el. paštu [email protected] arba skubios pagalbos tarnybų telefonu 112.
Naujausi komentarai