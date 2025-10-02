Į tarnybą vykęs karys mašinos veidrodėliu kliudė keliu ėjusią moterį

Kaip pranešė Policijos departamentas, eismo įvykis užfiksuotas spalio 1 d. apie 8 val. Joniškės kaime.
Pirminiais duomenimis, automobilis „Audi A4“, vairuojamas blaivaus uniformuoto LDK Kęstučio pėstininkų bataliono kario, gimusio 2000 metais, veidrodėliu kliudė važiuojamąja kelio dalimi ėjusią moterį, gimusią 1968 m.
Nukentėjusioji, suteikus medicininę pagalbą, gydoma ambulatoriškai.
Policija surinko medžiagą dėl kelių transporto eismo saugumo ar transporto priemonių eksploatavimo taisyklių pažeidimo.
