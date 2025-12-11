Į tvenkinį įlėkus BMW žuvo ketverių metų mergaitė ir jos mama, o kaltininkas vos neišsisuko

Iškart po šios tragedijos A. Šleinius atkakliai melavo, kad nieko neatsimena, bet prie vairo sėdėjo ne jis, o jo sugyventinė. Vyrui antrino ir jo artimieji, tvirtinę, kad vairuoti turėjo moteris.
Ir A. Šleiniui beveik pavyko išsisukti: dviejų instancijų teismų teisėjai jį išteisino. Bet Lietuvos Aukščiausiasis Teismas šiuos sprendimus panaikino, o dabar Klaipėdos apygardos teismas atstatė teisingumą, nuteisdamas vairuotoją 5 metų laisvės atėmimo bausme.
Tragedija po renginio
Tragedija įvyko Šilutės rajone, šalia Misgirių kaimo, 2022 metų birželio 26-ąją, maždaug 1 val. nakties, po renginio „Klaipėda Motors BBQ“.
Tuo metu žvyrkeliu važiavo daug automobilių, bet įvykio niekas nematė. Pirmasis tvenkinyje apvirtusio automobilio šviesas pamatė į renginį tvarkytis važiuojantis darbuotojas.
„Ant apvirtusios mašinos dugno stovėjo sušlapęs, drebantis ir svyruojantis vyras, jis rėkė: „padėkit, gelbėkit!“. Jis panikavo, sakė, viduje yra žmonių, prašė kokio metalinio daikto. Daviau jam plaktuką“, – prisiminė liudytojas.
Su plaktuku A. Šleinius nesėkmingai bandė išdaužti automobilio stiklus. Netrukus į įvykio vietą iš renginio sulėkė kelios dešimtys žmonių, kažkas visureigiu atvertė automobilį, tuomet išdaužė panoraminį stoglangį. Per jį iš automobilio ištraukė moterį ir mergytę. A. Šleinius dar bandė gaivinti dukrą, šaukė ją vardu.
Per visą chaosą liudytojai tiksliai neįsidėmėjo, iš kur ištraukta mergina, tačiau visiems jiems atrodė, kad greičiausiai iš keleivio pusės.
Iškart po avarijos žmonės „Delfi“ pasakojo, kad iš automobilio išlipęs vairuotojas prašė nekviesti policijos.
Teisme keli liudytojai prisiminė, kad A. Šleinius po avarijos šaukė: „Ką aš padariau!“.
Abejojo teismo ekspertais
Tačiau vos atvykus policijai jis iškart pareiškė, kad BMW vairavo jo sugyventinė. Kad ji tą vakarą negėrė ir planavo sėsti prie vairo vėliau patvirtino A. Šleiniaus artimieji.
Viena liudytoja prisiminė išgirdusi, kaip pypsi nuvažiuojantis automobilis ir nusistebėjusi: „Ar tikrai čia ji vairuoja, ar čia Aivaras durniuoja“. Ši smulkmena vėliau taps vienu iš netiesioginių kaltės įrodymų.
Viso tyrimo metu A. Šleinius nuosekliai pasakos, kad dėl streso ir girtumo atsimena tik tai, kad BMW turėjo vairuoti sugyventinė. Jo advokatas net pateikė teismui eksperto pažymą, kad žmogui su daugiau nei 2 prom. dažnai dingsta atmintis. Avarijos kaltininkui nustatyta 2,41 prom.
Be to, gynėjas pateikė ir užsakytą eksperto vertinimą, kad prie vairo sėdėjo moteris.
Vienas liudytojas prisiminė A. Šleinių sakant, kad krentant jis spėjo atsidaryti langą, bet kitų langų atidaryti nesuspėjo, sugedo elektronika. Jis pats išsiropštė per vairuotojo pusės langą. Dviejų teismo ekspertų teigimu, jei prie vairo sėdėjo moteris, A. Šleiniui fiziškai neįmanoma išlysti per šį langą.
Visgi šie ekspertai negalėjo kategoriškai atsakyti, kas kur tiksliai sėdėjo, nors labiau tikėtina, kad moteris buvo keleivio vietoje. Tačiau kadangi ekspertų išvados buvo tik tikėtinos, dviejų instancijų teismai nusprendė jomis nesiremti. Tokia pozicija stebino nukentėjusiųjų advokatą Artūrą Andriukaitį.
„Teismo keliamas įrodinėjimo standartas baudžiamojoje byloje yra akivaizdžiai prieštaraujantis teismų praktikai tiek analogiškose bylose, tiek apskritai baudžiamosiose bylose. Teismo motyvas, kad ekspertai negalėjo duoti kategoriškų išvadų ir tai lemia išteisinamojo nuosprendžio priėmimą šioje dalyje, yra visiškai nepagrįstas. Iš esmės visos ekspertų išvados analogiškose baudžiamosiose bylose yra tikėtinos ir teismams pakankamos priimti apkaltinamuosius nuosprendžius. Priešingai, kategoriškų išvadų davimas teismams turėtų indikuoti, jog tokia išvada remtis byloje ir negalima, nes atliekant mokslinius tyrimus kategoriškų išvadų rezultatų gauti niekada nėra įmanoma“, – apeliaciniame skunde rašė advokatas.
Galiausiai pripažino kaltu
Teismų klaidas ištaisė tik LAT, konstatavęs, kad toki sprendimą priėmę teismai nesilaikė išsamaus visų bylos aplinkybių išnagrinėjimo reikalavimo ir tai lėmė netinkamą baudžiamojo įstatymo taikymą byloje.
Iš naujo bylą nagrinėjęs Klaipėdos apygardos teismas A. Šleinių pripažino kaltu.
„Iš naujo įvertinusi kiekvieną byloje surinktą įrodymą, apžvelgusi juos kompleksiškai, teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas išteisinamąjį nuosprendį nepagrįstai grindė iš esmės paties A. Š. išgalvota atminties dėl įvykio aplinkybių praradimo versija, nevertino kitų aptartų rašytinių įrodymų ir jų visumos, kurių, nors ir netiesioginių, pakanka tam, jog A. Šleinių būtų galima pripažinti kaltu“, – rašoma sprendime.
Pasak teismo, išteisintojo versija, kad jis nieko neatsimena, yra nereali, atsižvelgus į tai, kaip jis elgėsi po įvykio.
„Tokia jo versija akivaizdžiai prieštarauja jo paties, nors ir esant neblaiviam, elgesiui tiek iki įvykio – atsisveikino su draugų kompanija ir pats, savarankiškai nuėjo paskui sugyventinę link automobilio, kuriuo netrukus išvažiavo su ja ir mažamete dukra iš šventės, signalizuodamas šventės dalyviams, tiek po įvykio – vikriai išsigelbėjo iš greitai skęstančio automobilio, o po to aktyviai kvietėsi pagalbos, pats mėgino gelbėti sugyventinę ir vaiką iš automobilio, išdauždamas plaktuku langų stiklus, atvykusiems gelbėtojams nurodė įvykio detales, kaltindamas dėl įvykio save, paaiškindamas, jog išsigelbėjo pro atidarytą vairuotojo durelių langą“, – pažymėjo teismas.
Įkliuvo girtas ir su kokainu
Už neblaivaus sukeltą avariją, per kurią žuvo žmogus, įstatymas numato laisvės atėmimo bausmę nuo 3 iki 10 metų.
Teisėjai atsižvelgė, kad A. Šleinius nevedęs, dirbantis ir anksčiau neteistas.
„Anksčiau baustas administracine tvarka už nusižengimus, susijusius su viešosios tvarkos pažeidimais būnant apsvaigus ir karantino taisyklių nesilaikymą, nedidelį greičio viršijimą, visas paskirtas baudas yra sumokėjęs, skolų valstybei neturi“, – rašoma sprendime.
Teisėjai kiek sušvelnino jam bausmę, nes po sukeltos avarijos jis aktyviai bandė išgelbėti savo šeimą.
Beje, A. Šleinius anksčiau yra prisidirbęs. Jis iki tragedijos įkliuvo dėl agresyvaus elgesio ir narkotikų. 2022 m. balandžio 18-osios vakarą, būdamas apsvaigęs – nustatytas 3,10 prom. girtumas, kraujyje rasta – kokaino ir marihuanos – statybiniu graižtuku daužė namo laiptinės šarvuotas duris ir taip sugadino jų apdailos medžio plokštę bei nulaužė durų medinį apvadą. Per kratą pas jį rasta 0,5 g kokaino. Už tai jis šioje byloje pripažintas kaltu dėl disponavimo narkotikais ir turto sugadinimo.
Be to, nuteistajam teks padengti didžiulius civilinius ieškinius. Nukentėjusiomis pripažintos 4 žuvusiųjų giminaitės. Joms A. Šleinius iš viso turės atlyginti 140 tūkst. eurų neturtinę žalą ir beveik 10 tūkst. eurų siekiančią turtinę žalą.
Taip pat iš A. Šleiniaus konfiskuota 6470 eurų, tai – BMW vertė, kuris laikomas nusikaltimo padarymo priemone.
Sprendimas jau yra įsiteisėjęs, bet dar gali būti apskųstas LAT.
