 Ignalinos rajone ieškomas nuo Naujųjų dingęs vyras

Ignalinos rajone ieškomas nuo Naujųjų dingęs vyras

2026-01-05 11:04
BNS inf.

Ignalinos rajone, Pažemiškio kaime, ieškomas nuo ketvirtadienio vakaro dingęs vyras.

Aurelijus Bikultis
Aurelijus Bikultis / E. Ovčarenko / BNS, policijos nuotr.

Kaip nurodė Utenos apskrities policija, su 1973 metais gimusiu vyru nepavyksta susisiekti nuo sausio 1-osios 18 val., jo buvimo vieta nežinoma.

Policija pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl asmens dingimo be žinios.

Šiame straipsnyje:
Ignalinos rajonas
dingęs vyras
ieškomas

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų