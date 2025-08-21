 Nesuvaldęs savo BMW atlikėjas Adomas Vyšniauskas sukėlė avariją

2025-08-21 12:01 diena.lt inf.

Trečiadienį į avariją pateko žinomas Lietuvos atlikėjas Adomas Vyšniauskas. Jo vairuojamas BMW susidūrė su automobiliu „Dacia Duster“.

Apie tai, kad į avariją pateko dainininko automobilis, pirmasis pranešė portalas „Alytus plius“.

Policijos duomenimis, avarija įvyko 16.10 val. Lazdijų rajone, Veisiejų seniūnijoje, Dainaviškių kaime. 

Esant sudėtingoms eismo sąlygoms – lyjant lietui – 24-erių vyras nesuvaldė automobilio „BMW X4“. Pastarasis išvažiavo į priešpriešinio eismo juostą ir susidūrė su priešpriešais atvažiuojančiu automobiliu „Dacia Duster“, vairuojamu 72-ejų vyro.

69-erių automobilio „Dacia Duster“ keleivei prireikė medikų pagalbos. 

Pradėtas įvykio aplinkybių patikslinimas dėl kelių transporto eismo saugumo ar transporto priemonių eksploatavimo taisyklių pažeidimo.

