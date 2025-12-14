 Šeštadienį Lietuvoje – 29 eismo įvykiai

2025-12-14 11:44
BNS inf.

Per pastarąją parą Lietuvoje užregistruoti 29 eismo įvykiai, iš kurių du įvyko dėl neblaivių vairuotojų kaltės.

Šeštadienį Lietuvoje – 29 eismo įvykiai / Ž. Gedvilos / BNS nuotr.

Kaip skelbia Policijos departamentas, iš visų įvykusių eismo įvykių šeši buvo įskaitiniai. Juose žuvusių nebuvo, nukentėjo šeši nepilnamečiai.

Įskaitinius eismo įvykius sukėlė blaivūs vairuotojai.

