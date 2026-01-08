Utenos rajone nuo kelio nuvažiavo ir apvirto maršrutinis autobusas

Avarija įvyko trečiadienį apie 12.30 val. kelio Utena–Pakalniai–Alanta 12 kilometre, Leliūnų seniūnijoje, Miškinių kaime.
Kaip pranešė policija, bendrovės maršrutinio autobuso „Iveco“ 70C17 blaivus vairuotojas, gimęs 1965 metais, vairuodamas autobusą, neatsižvelgė į kelio būklę, nuvažiavo nuo kelio ir įvažiavo į kelio sankasą bei apvirto ant šono.
Atvykę ugniagesiai autobusą „Isuzu“ rado nuvažiavusį nuo važiuojamosios kelio dalies į šalikelę ir apvirtusį ant šono. Prispaustų žmonių viduje nebuvo, ugniagesių pajėgos tik atjungė akumuliatorių.
Eismo įvykio metu maršrutiniame autobuse važiavo trys keleiviai.
Vyras, gimęs 1980 metais, eismo įvykio metu nenukentėjo. Tuo metu moteris, gimusi 1958 metais, patyrė nežymų sveikatos sužalojimą, o vyras, gimęs 1954 metais, dėl patirtų sužalojimų paguldytas į ligoninę.
Dėl avarijos pradėtas ikiteisminis tyrimas.
Naujausi komentarai