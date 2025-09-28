 Vilkaviškio rajone susidūrė du mopedai, nukentėjo juos vairavę paaugliai

2025-09-28 11:03
BNS inf.

Vilkaviškio rajone susidūrė du paauglių vairuojami mopedai, jaunuoliams prireikė medikų pagalbos.

Anot policijos pranešimo, šeštadienį apie 14 val. Paežerių kaime važiuodami ta pačia kryptimi susidūrė du mopedai „Derbi“. Vieną jų vairavo 2010 metais gimęs jaunuolis, kitą – metais jaunesnis asmuo.

Po eismo įvykio abu vairuotojai pristatyti į gydymo įstaigas. Jie buvo blaivūs.

Transporto priemonės išgabentos į saugojimo aikštelę.

Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl Kelių transporto eismo saugumo ar transporto priemonių eksploatavimo taisyklių pažeidimo.

