Neteisėtai psichotropinius vaistus išrašinėjusiai gydytojai teismas skyrė 15 tūkst. eurų baudą

Lietuvos apeliacinis teismas ketvirtadienį pranešė, kad gydytojos veiksmus, susijusius su labai didelio kiekio psichotropinių medžiagų įgijimu ir dalies jų laikymu namuose, perkvalifikavo iš vieno nusikaltimo į du atskirus: labai didelio kiekio psichotropinių medžiagų įgijimą apgaule ir dalies šių medžiagų laikymą savo reikmėms, neturint tikslo platinti, paskirdamas nuteistajai naujas baudas.
Teisėjų kolegija, įvertinusi nuteistosios pensinį amžių, padarytų nusikaltimų pobūdį, konstatavo, kad teisingumo interesais yra pagrindas nuteistajai skirti su laisvės atėmimu nesusijusias bausmes ir paskyrė galutinę subendrintą 15 tūkst. eurų baudą, įpareigojant ją sumokėti per dvejus metus.
Apeliacinis teismas taip pat iš dalies tenkino prokuroro apeliacinį skundą ir konstatavo, kad yra pagrindas Z. Rimkevičiūtei trejiems metams atimti teisę dirbti gydytoja.
Skirdamas šią baudžiamojo poveikio priemonę, Lietuvos apeliacinis teismas atsižvelgė į tai, kad nusikaltimai padaryti gydytojos darbinės veiklos srityje, bei įvertino atliktų neteisėtų veiksmų trukmę, mastą ir mechanizmą, kurie rodo neatsakingą gydytojos požiūrį į pacientų sveikatą ir asmens duomenis.
Lietuvos apeliacinis teismas taip pat panaikino apygardos teismo nuosprendžio dalį, kuria nuo baudžiamosios atsakomybės pagal laidavimą buvo atleista moteris, neteisėtai pagal gydytojos Z. Rimkevičiūtės išrašytus receptus įsigijusi psichotropinių medžiagų.
Apeliacinis teismas nustatė, kad moteris suvokė neteisėtai apgaule bendrai įsigyjanti labai didelį kiekį psichotropinių medžiagų (apygardos teismas nebuvo konstatavęs labai didelio kiekio) ir padarė sunkų nusikaltimą, dėl kurio laidavimo instituto taikymas yra negalimas.
Moterį pripažinus kalta, vis dėlto konstatuota, kad net ir minimalios Baudžiamajame kodekse įtvirtintos laisvės atėmimo bausmės paskyrimas prieštarautų teisingumo principui, todėl moteriai paskirta subendrinta laisvės apribojimo vieneriems metams bausmė, įpareigojant visą bausmės laikotarpį dirbti ar būti užsiregistravus Užimtumo tarnyboje.
Lietuvos apeliacinio teismo nuosprendis įsiteisėja jo priėmimo dieną, tačiau kasacine tvarka gali būti skundžiamas Lietuvos Aukščiausiajam Teismui.
