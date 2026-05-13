Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl sukčiavimo.
Nuo vasario iki gegužės senjorę mulkinę sukčiai pasisavino 100 tūkst. eurų
2026-05-13 09:26
Elektrėnų policijos pareigūnams antradienį aiškinantis įvykio aplinkybes, nustatyta, kad sukčiai, vasario-gegužės mėnesiais skambinę 76 metų Elektrėnų gyventojai, ir, prisistatę policijos pareigūnais, apgaulės būdu išviliojo apie 100 tūkst. eurų.
Nuo vasario iki gegužės senjorę mulkinę sukčiai pasisavino 100 tūkst. eurų / Asociatyvi magnific nuotr.
Naujausi komentarai