Apie Tapiną melavęs Orlauskas nenori mokėti šimtatūkstantinės sumos

Pernai spalį Vilniaus apygardos teismas paskelbė sprendimą civilinėje byloje dėl melagingos informacijos apie A. Tapiną paskleidimo – iš atsakovo A. Orlausko bei trijų įmonių iš viso priteista daugiau nei 116 tūkst. eurų.
LAT atstovė Tautvilė Merkevičiūtė BNS pirmadienį sakė, kad A. Orlausko skundas nėra priimtas, dėl jo dar bus sprendžiama.
„Atsakovas nesutinka su ankstesniais teismų sprendimais. Mano, kad buvo suvaržytos jo teisės ir nukrypta nuo teismų praktikos“, – BNS pirmadienį sakė T. Merkevičiūtė.
Kiek anksčiau LAT taip pat buvo paduotas ir A. Orlausko vadovaujamos atsakovės viešosios įstaigos „Musica Mundi“ (buvęs pavadinimas „Komiko teatras“) kasacinis skundas. Jį šių metų sausio 20-osios nutartimi atsisakyta priimti nenustačius Civilinio proceso kodekse įtvirtintų kasacijos pagrindų.
A. Tapinas ir jo „Laisvės TV“ ilgai bylinėjosi dėl paskleistų duomenų ir informacijos pripažinimo neatitinkančiais tikrovės ir žeminančiais garbę bei orumą, juridinio asmens dalykinę reputaciją, šių duomenų ir informacijos paneigimo ir panaikinimo bei žalos priteisimo.
Atsakovais šioje byloje buvo A. Orlauskas, jo „Komiko teatras“, neatitinkančius tikrovės teiginius transliavusios bendrovės „Init“, „Nataiva“ (Rūtos Janutienės „OpTV“), „Goruva“ (Giedrės Gorienės „Komentaras TV“). Jie už garbės ir orumo įžeidimą A. Tapinui ir „Laisvės TV“ turės sumokėti 67 tūkst. eurų ir palūkanas. Be to, turės atlyginti bylinėjimosi išlaidas – apie 50 tūkst. eurų.
Teismas nusprendė, kad A. Orlauskas savo laidose daug kartų skleidė tikrovės neatitinkančias ir žeminančiais garbę bei orumą žinias, kad aukas Ukrainai renkantis A. Tapinas surinktas didžiules sumas iššvaistė pralošęs jas kortomis.
Anksčiau A. Tapinas sakė, kad priteistieji 67 tūkst. eurų bus perduoti Ukrainos gynėjams.
Naujausi komentarai