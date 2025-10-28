Baltarusijos pasienyje aptikti du meteorologiniai balionai su cigaretėmis

Kaip ELTA jau skelbė, pirmadienio vakarą, apie 23 val. Marcinkonių seniūnijoje balioną aptiko pasieniečiai pagal kriminalinės žvalgybos informaciją. Rasta 1,5 tūkst. pakelių cigarečių ir GPS įranga. Balionas ir cigarečių krovinys pristatyti į pasienio užkardą.
Dar vienas balionas su nelegaliomis cigaretėmis rastas prieš pietus antradienį Druskininkų savivaldybėje. Prie šio baliono taip pat buvo pritvirtinta 1,5 tūkst. kontrabandinių cigarečių ir GPS įranga.
„Surinkta medžiaga prijungta prie Varėnos pasienio rinktinėje anksčiau vykdomo ikiteisminio tyrimo“, – Eltai sakė VSAT atstovas Giedrius Mišutis.
VSAT duomenimis, šiemet jau sulaikyti 544 meteorologiniai balionai, kuriais nelegalūs rūkalai tokiu būdu gabenti iš Baltarusijos. Pareigūnams taip pat įkliuvo 101 su šia veikla susijęs asmuo.
2025 m. sausio–rugsėjo mėnesiais keturi penktadaliai (80,1 proc.) iš Baltarusijos į Lietuvą patekusių cigarečių yra atgabentos oru – naudojant oro balionus ar kitus bepiločius orlaivius. Iš viso šiemet sulaikyta per 1,1 mln. pakelių oru atgabentų rūkalų, iš jų naudojant oro balionus – apie 800 tūkst. pakelių.
Šiemet pasieniečiai jau sulaikė daugiau kaip 3,6 mln. pakelių į Lietuvą gabentų kontrabandinių cigarečių pakelių. Tai yra 2,5 karto daugiau negu VSAT pareigūnai buvo sulaikę per visus 2024-uosius. Iš Latvijos šiemet nelegalių rūkalų į Lietuvą buvo bandoma gabenti daugiau nei iš Baltarusijos.
ELTA primena, kad praėjusią savaitę dėl iš Baltarusijos atkeliaujančių kontrabandinių oro balionų keturis kartus buvo laikinai sustabdytas orlaivių eismas Vilniaus oro uoste, vieną kartą – ir Kauno oro uoste.
Incidentai, kai sutrikdyta oro uosto veikla bei uždaryti Medininkų iš Šalčininkų pasienio kontrolės punktai, fiksuoti antradienio, penktadienio, šeštadienio ir sekmadienio vakarais.
Trečiadienį Vyriausybė ketina priimti sprendimus dėl paskutinių dviejų – Medininkų ir Šalčininkų – pasienio kontrolės punktų su Baltarusija uždarymo. Iki tol siena su Baltarusija liks uždaryta. Tokį sprendimą priėmė pirmadienį posėdžiavusi Nacionalinio saugumo komisija.
Taip pat nutarta, jog kariuomenė pradės taikyti atitinkamas kinetines priemones, siekiant nuleisti į šalį įskrendančius balionus.
Savo ruožtu policijos ir VSAT pareigūnai aktyviau bendradarbiaus, siekiant pažaboti kontrabandininkus.
Naujausi komentarai