Dėl Minske nutupdyto į Vilnių skridusio lėktuvo – lemiamas posūkis

Kaip ketvirtadienį pranešė Generalinė prokuratūra, tyrimas nutrauktas atsižvelgiant į tai, kad analogiškas tyrimas vykdomas Lenkijoje.
Lietuvos bei Lenkijos jungtinė tyrimo grupė nutarė, jog ikiteisminis tyrimas ir kaltų asmenų patraukimo baudžiamojon atsakomybėn procesas bus tęsiamas Lenkijoje.
Kaip rašė BNS, šiuo lėktuvu skrido Baltarusijos opozicijos tinklaraštininkas informacinio kanalo „Nexta“ įkūrėjas Ramanas Pratasevičius, taip pat jo mergina, Europos humanitarinio universiteto Vilniuje studentė, Rusijos pilietė Sofija Sapega, buvo sulaikyti Minsko oro uoste.
Sprendimą nutraukti tyrimą Generalinė prokuratūra priėmė, įvertinusi Lietuvos kriminalinės policijos biure atliekamo ikiteisminio tyrimo metu surinktus duomenis ir turimus dokumentus, įgyvendinant teisės normas, draudžiančias persekioti ir bausti už tą patį nusikaltimą.
Ikiteisminis tyrimas buvo pradėtas 2021 metų gegužės 23 dieną gavus pranešimą apie tai, kad iš Atėnų į Vilnių skridęs Lenkijoje registruotas „Ryanair“ keleivinis lėktuvas, kuriame buvo Lietuvos bei užsienio valstybių piliečiai, buvo priverstas pakeisti maršrutą ir priverstinai nutupdytas Minske.
Ikiteisminis tyrimas buvo atliekamas dėl priverstinio dingimo ir orlaivio užgrobimo.
2021 metų gegužės 24 dieną Lenkijos prokuratūra taip pat pradėjo tyrimą dėl apgaulės būdu, pateikus melagingą informaciją apie tariamą sprogstamąjį užtaisą orlaivyje ir vėliau privertus pilotus atlikti avarinį nusileidimą Minske, perimtos Lenkijoje registruoto „Ryanair“ bendrovės orlaivio kontrolės ir keleivių sulaikymo.
Siekiant palengvinti Lietuvoje ir Lenkijoje vykdomų minėtų tyrimų atlikimą, netrukus šių šalių generalinės prokuratūros pasirašė susitarimą dėl jungtinės tyrimo grupės sudarymo.
Atliekant tyrimą tarp šalių buvo keičiamasi visais duomenimis ir šiais metais susitarta, kad baudžiamasis persekiojimas kaltų asmenų dėl priverstinio orlaivio nutupdymo Minske, bus koncentruojamas Lenkijoje, remiantis ir duomenimis, surinktais Lietuvoje atliktame ikiteisminiame tyrime.
Šiuo metu Lenkijoje atliekamame ikiteisminiame tyrime įtariamaisiais yra pripažinti trys Baltarusijos piliečiai. Varšuvos apylinkės teismo nutartimis jiems skirtas suėmimas.
Kaip rašė BNS, 2022 metų gegužę Baltarusijos teismas S. Sapegai skyrė šešerių metų laisvės atėmimo bausmę.
R. Pratasevičius 2023-iųjų gegužę nuteistas aštuonerius metus kalėti dėl kaltinimų neramumų organizavimu ir sąmokslo užgrobti valdžią.
Tų pačių metų gegužę Baltarusijos autokratinis prezidentas Aliaksandras Lukašenka suteikė malonę R. Pratasevičiui, o birželį – S. Sapegai.
