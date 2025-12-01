 Generalinė prokuratūra pradėjo tyrimą dėl kontrabandinių balionų

2025-12-01 13:40
BNS inf.

Generalinė prokurorė Nida Grunskienė pirmadienį pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl padėjimo kitai valstybei veikti prieš Lietuvą.

Nida Grunskienė
Nida Grunskienė / R. Chairulino / ELTOS, R. Riabovo / BNS nuotr.

Kaip pranešė prokuratūra, sprendimas pradėti šį ikiteisminį tyrimą priimtas įvertinus paskutiniu metu sistemiškai fiksuojamas navigacines atžymas ir Lietuvos teritorijoje randamus oro balionus su jais gabentu kontrabandiniu kroviniu, taip pat įvertinus dėl to kylančias grėsmes nacionaliniam saugumu.

Dėl kontrabandinių balionų nuo šių metų spalio oro erdvė virš Vilniaus ir Kauno oro uostų buvo apribota daugiau nei dešimt kartų.

Vadovauti šiam ikiteisminiam tyrimui ir jį organizuoti pavesta Generalinės prokuratūros Organizuotų nusikaltimų ir korupcijos tyrimo departamentui.

Dėl kontrabandinių balionų grėsmės praėjusią savaitę tris kartus buvo laikinai sustabdyti skrydžiai Vilniaus oro uoste.

Kaip rašė BNS, „Oro navigacija“ vadovas Saulius Batavičius sako, kad kontrabandiniai balionai tyčia leidžiami į pavojingas aviacijai zonas.

Anot jo, per 11 valandų, kuomet iš sekmadienio į pirmadienį buvo uždarytas Vilniaus oro uostas, fiksuoti 60 balionų, iš kurių 40 buvo kritinėse vietose.

Dėl nuolatinių balionų su kontrabandinėmis cigaretėmis įskridimų į šalį Lietuva buvo uždariusi sieną su Baltarusija.

Premjerė Inga Ruginienė yra sakiusi, jog Vyriausybė pasilieka teisę bet kada neribotam laikui vėl uždaryti sieną, jeigu Baltarusijos hibridinė ataka tęsis.

Savo ruožtu vidaus reikalų viceministras pirmadienį teigė, kad kol kas neplanuojama vėl uždaryti sieną su Baltarusija.

Lietuvos politikai kontrabandinių balionų įskridimus vadina hibridine Minsko ataka.

