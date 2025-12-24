Neatmeta, kad šventiniu laikotarpiu galime sulaukti hibridinių atakų

„Praėjusio penktadienio įvykiai, kai vėl buvo stebimos hibridinės atakos navigacinės atžymos, rodo, kad daryti kažkokias išankstines išvadas (dėl grėsmių šventiniu laikotarpiu – ELTA) tikrai yra per anksti. Juolab kad Baltarusijoje yra sulaikyti ir įkaitais laikomi Lietuvos vežėjų automobiliai“, – Eltai komentavo D. Buta.
„Taigi, kalbant tiek apie Rusiją, tiek apie Baltarusiją, galime sakyti, jog tai yra neprognozuojamos valstybės, todėl turime būti pasirengę bet kokiems siurprizams. Tarpušvenčiu tikrai bus sustiprintos pajėgos, tarnybos veiks padidinto budrumo pajėgumais ir mes darysime viską, kad šventės Lietuvos gyventojams būtų ramios“, – tikino NKVC vyriausiasis patarėjas.
Anot jo, šiuo metu prognozuoti, ar švenčių metu Lietuvos oro erdvę galėtų pažeisti Baltarusijos kontrabandiniai balionai – sudėtinga, kadangi vėjo krypties vertinimai gali pasikeisti bet kuriuo metu.
„Lietuvos tarnybos gauna tikslią informaciją iš Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos keletą kartų per parą. Vėjai skiriasi priklausomai nuo aukščio ir pagal šituos duomenis yra daromos profesionalios prognozės, kur galėtų skristi hibridinės atakos balionai – šios prognozės gali keistis kelis kartus per dieną“, – teigia D. Buta.
„Drąsiai sakyti, ar per šventes vėjas bus palankus, ar nepalankus oro balionams – tikrai negalime pasakyti. Visada remiamės informacija, kurią turime tą akimirką“, – aiškina Vyriausybės kanceliarijos padalinio atstovas.
D. Butos teigimu, kol valstybės mastu yra paskelbta ekstremalioji situacija, NKVC dirba itin griežtu režimu – centro ekspertai bei atsakingi budėtojai yra pasiekiami bet kuriuo metu.
„Dirbame visą parą, kiekvieną parą. Ypatingai šiuo periodu, kai yra paskelbta ekstremalioji situacija valstybės mastu – budėtojai yra visada pasiekiami, nuolat dirba ir gauna informaciją iš visų situacijų centrų Lietuvoje. Esant bet kokioms pradinėms indikacijoms, įsijungsime į situacijos valdymą“, – teigia D. Buta.
Pasak jo, šventiniu laikotarpiu ir apskritai bet kuriuo metu iš Rusijos ir Baltarusijos yra tikimasi ir informacinių atakų. Tam NKVC taip pat yra pasiruošęs – nuolat dirba analitikai ir visuomenė apie galimas grėsmes bus informuota.
„Tiek dezinformacinės atakos iš Rusijos pusės, tiek kibernetinės atakos iš mums priešiškų valstybių yra mūsų kasdienybė. Turime būti tam pasiruošę – dirba analitikai, kurie stebi informacinį lauką ir esant bet kokioms indikacijoms, esame pasirengę informuoti visuomenę apie informacinę ataką, sklindančią dezinformaciją ar panašiai“, – reziumavo D. Buta.
Kaip skelbė ELTA, spalio pabaigoje prasidėjus intensyviems kontrabandinių balionų iš Baltarusijos antplūdžiams, Vyriausybė spalio pabaigoje nusprendė mėnesiui uždaryti Medininkų ir Šalčininkų pasienio kontrolės punktus su Baltarusija.
Vėliau punktai buvo atidaryti, tačiau Lietuvos oro erdvė dar ne kartą buvo pažeista, daugiau nei 13 kartų stabdyta šalies oro uostų, daugiausia Vilniaus, veikla.
Dėl kontrabandinių balionų šaukti Nacionalinio saugumo komiteto (NSK) posėdžiai, situaciją aptarė Valstybės gynimo taryba (VGT), Baltarusijos hibridinės atakos klausimas taip pat aptarinėjamas įvairiais formatais tarptautiniu lygiu.
Dėl situacijos visoje šalyje taip pat paskelbta ekstremalioji situacija.
