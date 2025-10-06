Kalėjimų tarnybos smūgis narkomafijai: sulaikyti 7 kg kanapių, kurias ketinta platinti kaliniams

Pirmadienį Lietuvos kalėjimų tarnyba pranešė, kad vykdydama ikiteisminio tyrimo veiksmus, bendradarbiaudama su Valstybės sienos apsaugos tarnybos (VSAT) ir Muitinės pareigūnais, sulaikė 62 paketus, kurių bendra masė siekia apie 7 kilogramus, kvaišalų.
Narkotikai aptikti šeštadienį paryčiais, jie buvo automobilyje, iš Lenkijos įvažiavusiame į Lietuvą. Vairuotoją, Lietuvos pilietį, teismas leido suimti.
Šiuo metu tęsiami ikiteisminio tyrimo veiksmai, siekiant nustatyti asmenis, susijusius su šių medžiagų gabenimu ir platinimu. Lietuvos kalėjimų tarnyba pabrėžia, kad ir toliau aktyviai bendradarbiaus su kitomis teisėsaugos institucijomis užkardant bandymus į laisvės atėmimo vietas patekti draudžiamoms medžiagoms bei daiktams.
