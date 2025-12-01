 Kelmėje moteris nešėsi dėžutę su narkotikais

Kelmėje moteris nešėsi dėžutę su narkotikais

2025-12-11 15:45
Ingrida Steniulienė (ELTA)

Kelmėje patikrinę moters neštą dėžutę, policininkai joje aptiko į narkotikus panašių medžiagų.

Kelmėje moteris nešėsi dėžutę su narkotikais
Kelmėje moteris nešėsi dėžutę su narkotikais / E. Ovčarenko / BNS nuotr.

Trečiadienį 13.30 val. S. Šilingo gatvėje, pastebėta moteris, rankoje gabenanti kartoninę dėžutę. Jos elgesys pareigūnams sukėlė įtarimą, todėl policininkai nusprendė atlikti patikrinimą.

Patikrinus kartoninės dėžutės turinį, buvo rasti septyni paketai su, įtariama, narkotinėmis medžiagomis.

Asmenybės nustatymui moteris, gim. 1999 m., buvo pristatyta į Kelmės rajono policijos komisariatą.

Atliekant kratą jai priklausančiuose namuose ir pagalbinėse patalpose, buvo rasta ir paimta augalinės kilmės, įtariama, narkotinės medžiagos.

Kaip skelbia Telšių apskrities policija, įtariama, kad šios medžiagos priklauso vyrui, gim. 1992 m.

Įtariamasis sulaikytas ir uždarytas į areštinę.

Policija atlieka ikiteisminį tyrimą dėl neteisėto disponavimo narkotinėmis medžiagomis neturint tikslo platinti.

Šiame straipsnyje:
narkotikai
narkotinės medžiagos
Kelmės policija

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų