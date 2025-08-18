 Kulių miestelyje padegti du pastatai

Kulių miestelyje padegti du pastatai

2025-08-18 09:30
BNS inf.

Plungės rajone, Kulių miestelyje, sekmadienio vakarą ir pirmadienio naktį padegti du pastatai, pranešė Policijos departamentas.

Kulių miestelyje padegti du pastatai
Kulių miestelyje padegti du pastatai / Asociatyvi R. Riabovo / BNS nuotr.

Apie 22 val. ūkiniame pastate kilo gaisras, kurio metu sudegė statinys.

O apie 1 val. Kulių miestelyje, kitame ūkiniame pastate irgi kilo gaisras, kurio metu statinys taip pat sudegė.

Pareigūnai įtaria padegimus.  

Šiame straipsnyje:
Kulių miestelis
padegti pastatai
policija
padegimai

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų