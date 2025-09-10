2015 metais gimęs berniukas į ligoninę buvo atvežtas apie 9.30 val. Jis paaiškino, kad tą pačią dieną, apie 7.30 val., Vilkaviškio rajone, Kybartuose, važiuojant mokykliniu autobusu, jį sužalojo kitas vaikas.
Mokykliniame autobuse mažametį sužalojo kitas vaikas
2025-09-10 10:43
Į Vilkaviškio ligoninę antradienį pristatytas sužalotas mažametis. Po medikų apžiūros, suteikus medicinos pagalbą, vaikas gydomas ambulatoriškai, trečiadienį pranešė Policijos departamentas.
Mokykliniame autobuse mažametį sužalojo kitas vaikas / Asociatyvi A. Ufarto/BNS nuotr.
