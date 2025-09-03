Naktį pasieniečiai sulaikė dvi cigarečių siuntas: iš Baltarusijos buvo atskraidintos neįprastu būdu

Iš viso sulaikyta 20 tūkst. pakelių rūkalų.
Pirmasis krovinys sulaikytas tuoj po vidurnakčio trečiadienį naktį. Prie šešių oro balionų buvo pritvirtintame didmaišyje biriems produktams buvo 19 polietileno plėvele apvyniotų dėžių.
Tą pačią naktį Varėnos rajone į pasieniečių rankas pateko dar 21 dėžė kontrabandinių cigarečių, į Lietuvą iš Baltarusijos gabentų tokiu pačiu būdu.
Prie abiejų krovinių buvo pritvirtinti GPS siųstuvai.
Iš viso abiem atvejais kontrabandininkai prarado 20 tūkst. pakelių cigarečių „NZ Gold“ su baltarusiškomis banderolėmis. Šių rūkalų vertė, įskaičiavus visus Lietuvoje privalomus sumokėti mokesčius, viršija 100 tūkst. eurų. Dėl neteisėto disponavimo akcizais apmokestinamomis prekėmis VSAT pareigūnai atlieka ikiteisminį tyrimą.
Paprastai kontrabandininkai toliau nuo sienos su Lietuva Baltarusijos teritorijoje vienu balionu kelia į orą maždaug tris dėžes, t.y. 1 500 pakelių, rūkalų.
Atvejai, kai didesnį krovinį bandoma gabenti iškart keliais oro balionais, yra gana reti.
Iš viso šiemet jau perimta 420 oro balionais iš Baltarusijos skraidintų rūkalų krovinių. Pernai per visus metus jų būta 226. Pasieniečiai šiemet sulaikė 86, įtariama, su oro keliu gabenta kontrabanda susijusius asmenis.
