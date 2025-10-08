Pasieniečiai šiemet jau sulaikė 2,5 karto daugiau kontrabandos nei per visus 2024-uosius

Šiais metais pasieniečiai jau sulaikė daugiau kaip 3,6 mln. pakelių į Lietuvą gabentų kontrabandinių cigarečių pakelių. Tai yra 2,5 karto daugiau negu VSAT pareigūnai buvo sulaikę per visus 2024-uosius.
Iš Latvijos šiemet nelegalių rūkalų į Lietuvą buvo bandoma gabenti daugiau nei iš Baltarusijos. Sausį – rugsėjį pasieniečiai iš viso nustatė 700 kontrabandos ir neteisėto prekių gabenimo atvejų (pernai per tą patį laikotarpį – 415), iš jų 696 atvejais gabenta tabako produkcija.
Dėl neteisėto prekių gabenimo per devynis mėnesius šiemet buvo sulaikyti 266 asmenys (pernai – 258).
Šiemet pasieniečių sulaikytų rūkalų vertė yra 16,9 mln. eurų, o užkardyta žala valstybės biudžetui – daugiau kaip 15,1 mln. eurų.
54,1 proc. visų šiemet VSAT sulaikytų cigarečių buvo per ES vidaus sieną atgabenta iš Latvijos, o 45,5 proc. – iš Baltarusijos.
Pagal markes daugiausiai sulaikyta „Minsk“ pavadinimo cigarečių – 40 proc. visų sulaikymų. 24 proc. sudarė taip pat baltarusiškas pavadinimas NZ. 15 proc. ir 14 proc. sudarė „Marlboro“ ir „Winston“, kurių pakeliai praktiškai visais atvejais buvo be akcizo ženklų.
Ženklus kontrabandos, daugumoje atvejų falsifikuotų rūkalų, intensyvėjimas į Lietuvą iš Latvijos buvo fiksuojamas šių metų pavasarį, vėliau srautas šiuo maršrutu išseko.
Viena svarbiausių sumažėjimo priežasčių gali būti ta, kad Latvijoje 2024 metų pabaigoje bei šiemet buvo nustatyti ir likviduoti keli nelegalūs tabako “fabrikėliai”, teigia pasieniečiai.
Vis dažniau kontrabandinės cigaretės iš Baltarusijos skraidinamos oro balionais.
Pastebima, kad balionais gabenamų siuntų dydis išaugo: anksčiau dažniausiai buvo gabenami 500-750 pakelių dydžio cigarečių kroviniai, o šiemet siuntų dydis yra vidutiniškai apie 1,5 tūkst. pakelių. Iki spalio 7 dienos įskaitytinai pasieniečiai jau sulaikė 93 asmenis, įtariama, susijusius su oro keliu iš Baltarusijos gabenama cigarečių kontrabanda. Iki šios datos perimti 507 iš Baltarusijos įskridę oro balionai su rūkalais ir GPS įrenginiais bei 46 dronai.
Cigaretes iš Baltarusijos oro balionais bandoma gabenti ir į Lenkiją bei Latviją.
Šiemet mažėjo kito vadinamojo nuotolinio cigarečių gabenimo iš Baltarusijos būdo, tai yra plukdymo pasienio vandenimis suformuojant plaustus ar naudojant įvairias konstrukcijas ir pritvirtinant GPS įrangą, dažnumas. Jis būna intensyvesnis šaltuoju metų sezonu.
Dažniausiai kontrabandininkai cigaretes iš Baltarusijos plukdo Nemunu bei Nerimi, kur siena su Baltarusija eina upių viduriu. Rūkalų kroviniai nuleidžiami į upę Baltarusijos krante tikintis, kad srovė juos atneš į Lietuvos pusę, teigiama pranešime.
Iš viso rūkalų kontrabandą pasienio vandenimis šiemet sausį – rugsėjį bandyta gabenti 24 kartus (2024 metais per atitinkamą laikotarpį – 30). VSAT vertinimu, yra akivaizdu, kad kompleksinės priemonės, skirtos valstybės sienos apsaugai stiprinti, lemia naujų kontrabandos schemų pritaikymą ir neteisėto gabenimo maršrutų diversifikavimą, tai yra tabako gaminių vežimą iš Latvijos bei kontrabandos iš Baltarusijos „kilimą į orą“.
Rūkalų kainų skirtumas tarp Lietuvos ir Baltarusijos išlieka didelis, o toliau didinant akcizo tarifus, šis atotrūkis dar labiau augs. Tai kuria palankias prielaidas nelegaliam gabenimui bei prekybai, ypač atsižvelgiant į visuomenės toleranciją pigesniems kontrabandiniams rūkalams, teigia pasieniečiai.
Perteklinė Baltarusijos tabako pramonės produkcija nemažėja. Atsižvelgiant į tai ir į palankią Lietuvos geografinę padėtį, šalis išlieka patraukliu tašku nelegaliam tabako gaminių tranzitui į kitas Europos Sąjungos valstybes. Įvertinusi minėtas aplinkybes VSAT konstatuoja, kad neteisėto tabako gaminių gabenimo rizika ir toliau išlieka aukšta.
