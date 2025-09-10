Per parą pasieniečiai perėmė aštuonis oro balionais atskraidintus cigarečių krovinius

Minėtus krovinius pasieniečiai įvairiu praėjusios paros metu perėmė Šalčininkų, Alytaus, Lazdijų ir Zarasų rajonuose.
Kaip įprasta, prie visų krovinių buvo pritvirtinti GPS siųstuvai.
Dėl neteisėto disponavimo akcizais apmokestinamomis prekėmis VSAT pareigūnai atlieka ikiteisminį tyrimą.
Iš viso šiemet jau perimti 455 oro balionais iš Baltarusijos į Lietuvą skraidinti rūkalų kroviniai. Be to, pasieniečiai šiemet sulaikė 86, įtariama, su oro keliu gabenta kontrabanda susijusius asmenis, pernai – 46.
Rugsėjį perimti 43 oro balionai su cigaretėmis ir GPS įrenginiais, rugpjūtį – 33, liepą – 62, birželį – 17, tai buvo mažiausias toks skaičius.
Pastaruoju metu iš Baltarusijos pasiųstus oro balionus su rūkalais savo šalyse perima ir Lenkijos bei Latvijos pasieniečiai.
Naujausi komentarai