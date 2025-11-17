Surengta didelė pareigūnų operacija: suduotas smūgis kontrabandos oro balionais gabentojams

VSAT atstovas spaudai Giedrius Mišutis BNS informavo, kad operacijos metu sulaikyti keturi asmenys, bet jų skaičius augs.
Šioje operacijoje dalyvavo daugiau kaip 100 teisėsaugos institucijų pareigūnų, kurie atliko daugiau kaip 30 kratų Vilniaus ir Druskininkų savivaldybėse bei Varėnos ir Šalčininkų rajonuose, taip pat vykdė kitus veiksmus.
„Džiugu, kad kriminalinės žvalgybos stiprinimas ir glaudus teisėsaugos institucijų bendradarbiavimas duoda puikių rezultatų. Tai labai aiški žinutė kontrabandos organizatoriams ir bendrininkams. Mūsų strateginis tikslas – kad tokia nusikalstama veikla taptų ne tik nuostolinga, bet ir atgrasi“, – pranešime sakė vidaus reikalų ministras Vladislavas Kondratovičius.
Šios priemonės metu buvo aptikta dešimtys kontrabandos minėtu oro keliu gabenimui skirtų GPS įrenginių, taip pat ryšio palaikymo priemonių, mobiliųjų įrenginių. Pareigūnai kratų metu taip pat rado šaunamųjų ginklų ir šaudmenų, narkotinių medžiagų, kontrabandinių cigarečių, nusikalstamoms veikoms naudojamų automobilių ir kitų priemonių.
Kontrabandos oro keliu užkardymui vidaus reikalų ministro įsakymu yra sudaryta jungtinė tyrimo grupė, kurioje dirba VSAT, policijos, muitinės ir Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos (FNTT) pareigūnai. Ši VSAT koordinuota operacija buvo viena iš grupės vykdomų tęstinių priemonių.
Iki šios operacijos jau buvo nustatyta daugiau nei 100 asmenų, kurie susiję su cigarečių gabenimu oru.
(be temos)