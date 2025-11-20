Grikšas: tris geriausius verslo siūlymus oro erdvei apginti turėsime kitą savaitę

„Dabar vyksta vertinimas paraiškų, jis vyksta iki šios savaitės pabaigos. (…) Kvietimas labai sėkmingas, paraiškų gauta 35, tai yra labai daug kaip per tokį trumpą laiką. Šią savaitę jas visas įvertiname ir kitą savaitę turėsime, manau, bent tris geriausius sprendimus, su kuriais judėsime toliau link koncepto, link veikiančio prototipo fazės, kad turėtume tuos realius sprendimus ir sukurtų rimtą technologinį atsaką“, – Seimo Vyriausybės valandos metu ketvirtadienį sakė E. Grikšas.
EIM kvietimą verslui paskelbė spalio pabaigoje, jo bendra vertė siekia 1 mln. eurų, o pirmu idėjų atrankos etapu įmonėms planuojama skirti bent 300 tūkst. eurų.
Anot ministro, 14 iš visų 35 paraiškų pateikė įmonių konsorciumai, kurie jau jungia kelių bendrovių kompetencijas, o kitose paraiškose pateiktus „labai rimtus“ oro gynybos sprendimus reikia sujungti.
„Nes oro gynyba yra ne tik dronas, ne tik lazerinės stebėjimo sistemos, nėra tik prognostika, tai yra viskas viename“, – teigė E. Grikšas.
„Vertinu labai pozityviai mūsų, kaip viešojo sektoriaus prieigą, mūsų Vyriausybės sprendimus ir tikrai tikiu mūsų verslo ir inovatorių ekosistema, kad tie sprendimai atsiras“, – tikino ministras.
Kaip skelbė ministerija, tarp verslo siūlomų technologijų – dirbtinio intelekto taikymas, automatizuotos ir mobilios platformos, VTOL sprendimai, didelio tikslumo neutralizavimo sistemos – lazeriai, tinklai, interceptoriai – bei kompleksinės „System-of-Systems“ architektūros, integruojančios bendrą operacinį vaizdą (COP – Common Operational Picture).
Pirmuoju etapu bus atrinktos geriausios idėjos, turinčios potencialo būti greitai įgyvendintos, vėliau bus taikomos papildomos priemonės, skirtos padėti šiuos sprendimus toliau vystyti, pritaikyti praktiniam naudojimui ir parengti jų pateikimui rinkai.
ELTA primena, kad spalio pabaigoje prasidėjus kontrabandinių balionų iš Baltarusijos antplūdžiui kaip atsaką Aliaksandro Lukašenkos režimui Vyriausybė nusprendė uždaryti sieną, ji atverta naktį iš trečiadienio į ketvirtadienį.
