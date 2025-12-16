Pareigūnai dėl kontrabandinių balionų sulaikė 21 įtariamąjį, tarp jų – ir organizatoriai

Generalinė prokuratūra pranešė, kad tarp sulaikytųjų – nusikalstamo susivienijimo lyderiai ir kiti nariai.
Sulaikant įtariamuosius ir atliekant kratas dalyvavo daugiau nei 140 Lietuvos kriminalinės policijos biuro (LKPB), rinktinės „Aras“ ir Vilniaus policijos pareigūnų.
Atlikus daugiau nei 80 kratų buvo rasti ir paimti ikiteisminiam tyrimui reikšmingi daiktai bei įvairios nusikalstamoms veikoms vykdyti skirtos priemonės: cigaretės su baltarusiškomis banderolėmis, SIM kortelės, sekimo ir ryšio įrangos blokatoriai, šaunamieji ginklai bei kita.
Taip pat buvo paimtas ir areštuotas turtas, įskaitant prabangius automobilius, kurio bendra vertė siekia apie 720 tūkst. eurų.
Antradienį generalinio komisaro pavaduotojas Marius Draudvila žurnalistams pranešė, kad daugelis sulaikytųjų policijai buvo. Jų amžius 30-40 metų.
„Daugelis jų policijai žinomi dėl neteisėto disponavimo akcizais apmokestinamomis prekėmis, vagysčių, nužudymų, viešosios tvarkos pažeidimų, disponavimo narkotikais“, – sakė M. Draudvila.
Pasak generalinės prokurorės pavaduotojo Ginto Ivanausko, Generalinė prokuratūra ir LKPB nusprendė kai kuriuos ikiteisminius tyrimus perimti į centrines institucijas.
Turimi pareigūnų duomenys leidžia manyti, kad susivienijimas pasižymėjo itin griežta konspiracija bei vaidmenų pasiskirstymu, cigarečių kontrabanda buvo vykdoma sistemingai, koordinuotai, griežtai kontroliuojant jos organizatoriams bei jų patikėtiniams.
Įtariama, kad organizatoriai galimai tiesiogiai palaikė ryšius su bendrininkais, veikiančiais Baltarusijoje, iš kur, esant palankioms oro sąlygoms, buvo paleidžiami oro balionai su kontrabanda.
Naudojant GPS įrangą ir atitinkamas programas, balionų judėjimas buvo stebimas, vykdytojams perduodamos tikslios jų nusileidimo Lietuvoje koordinatės. Surinkę kontrabandą pastarieji turėdavo ją pristatyti į iš anksto sutartus taškus ar perduoti kitiems nusikaltimuose dalyvaujantiems asmenims.
Palaikydami ryšį įtariamieji naudojo įvairias dvipusio šifravimo programas, o gaunami pranešimai buvo trinami iš anksto nustatytu automatiniu būdu.
Visiems antradienį sulaikytiems asmenims pareikšti įtarimai dėl dalyvavimo nusikalstamo susivienijimo veikloje, vadovavimo jam, neteisėto disponavimo akcizais apmokestinamomis prekėmis ir šių prekių kontrabandos bei dėl padėjimo kitai valstybei veikti prieš Lietuvą.
Griežčiausia gresianti bausmė – 15 metų laisvės atėmimo.
