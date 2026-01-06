Pasieniečiai iš Nemuno ištraukė kontrabandinius rūkalus, maskuotus sniegu ir ledo gabalais

Sniegu ir ledo gabalais maskuotame „plauste“ buvo 640 pakelių baltarusiškų cigarečių, antradienį pranešė Valstybės sienos apsaugos tarnyba (VSAT).
Anot jos, pirmadienį VSAT Varėnos pasienio rinktinės Kapčiamiesčio užkardos pasieniečiai stebėjo Nemuno prieigas Lazdijų rajone, ties Bugiedos kaimu. Nemunui iš Baltarusijos įtekėjus į Lietuvą 17 kilometrų juo eina abiejų valstybių siena.
Pareigūnų dėmesį patraukė upėje plūduriuojantis stačiakampio formos objektas. Išvilkus jį į krantą, paaiškėjo, kad kontrabandininkai iš Baltarusijos į Lietuvą pasiuntė juoda polietileno plėvele aptrauktą ir diržais perrištą „plaustą“ su rūkalais. Jis buvo apdrabstytas sušalusiu sniegu bei ledu – taip stengtasi užmaskuoti plukdomą krovinį ir padaryti jį panašų į srovės nešamas ledo lytis.
Prie „plausto“, kaip įprasta tokiais atvejais, buvo pritvirtinta šaligatvio plytelė jo plūdrumui reguliuoti.
Šios plaukiančios konstrukcijos viduje rasta 640 pakelių cigarečių „Minsk Capital QS“ su baltarusiškomis banderolėmis.
Dėl akcizais apmokestinamų prekių įsigijimo ir gabenimo tvarkos pažeidimo Kapčiamiesčio pasienio užkardoje pradėta administracinė teisena, atliekamas tyrimas.
Ten pat laikinai saugomos nelegalios, iš Baltarusijos plukdytos cigaretės.
Kontrabandininkai cigaretes iš Baltarusijos plukdo Nemunu, kur siena su Baltarusija eina upės viduriu. Rūkalų kroviniai nuleidžiami į upę Baltarusijos krante, tikintis, kad srovė juos atneš į Lietuvos pusę.
Neretai prie šių kontrabandininkų „plaustų“ būna pritvirtinti GPS siųstuvai ir nuotolinio valdymo skambučiai.
Naujausi komentarai