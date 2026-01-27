Dėl poligono – aistros: nepasitenkinimas girdėti ir kitoje sienos pusėje

Savaitgalį Kapčiamiesčio gyventojai bandė atkartoti Baltijos kelią. Tik šįkart žmonės susivienijo ne prieš išorinį priešą, o prieš planuojamą karinį poligoną, kuris, valdžios teigimu, stiprintų Lietuvos saugumą.
„Iš savo namų tai tik su karstu išneš“, – sakė protesto dalyvis.
Į gyvąją grandinę stojo apie 2 tūkst. žmonių – tris kartus daugiau, nei gyvena pačiame Kapčiamiestyje.
„Poligonas tam ir skirtas, kad būtų pasiekti Baltijos kelio idealai ir tikslai“, – teigė Seimo narys Laurynas Kasčiūnas.
Visas LNK reportažas – vaizdo įraše:
Valdžia ragina gyventojus į situaciją žvelgti ramiai.
„Manau, kad turime su dideliu kantrybės rezervu žiūrėti į žmones, nes jų nerimas yra labai suprantamas“, – pabrėžė premjerė Inga Ruginienė.
Valstybės reikmėms žemės sklypus planuojama perimti iki kitų metų pavasario. Krašto apsaugos ministerija tikina, kad dialogas su vietos gyventojais vyksta aktyviai.
„Krašto apsaugos ministerija jau yra pravedusi daugiau nei 100 individualių konsultacijų ir jas tęs“, – nurodė premjerė.
Šį pavasarį Seimas turėtų priimti įstatymą, kuriuo būtų įtvirtintas sprendimas dėl poligono, valdžios teigimu, tai likęs formalus žingsnis.
„Poligonas tikrai bus. Dėsiu visas pastangas, kad jis atsirastų, ir tikiu, kad politikai supras savo atsakomybę prieš tautą ir šį sudėtingą laikotarpį“, – sakė G. Nausėda.
Nors valdžia tvirtina siekusi nepastatyti žmonių prieš faktą, patys gyventojai sako apie planus pirmiausia sužinoję iš žiniasklaidos.
Kol Kapčiamiesčio gyventojai protestavo, prezidentas G. Nausėda poligono klausimą aptarė su K. Nawrockiu. Jis pasiūlė ne tik bendras pratybas, bet ir galimą poligono plėtrą į Lenkijos teritoriją – taip atsirastų bendras dviejų valstybių karinis objektas.
„Jeigu ši investicija pavyks, ten galėtų treniruotis ir 16-oji mechanizuotoji Lenkijos divizija“, – sakė Lenkijos prezidentas.
Tačiau apie galimą poligono plėtrą Lenkijos pusėje kol kas kalbama atsargiai.
„Tai galėtų būti pirmas NATO precedentas, kai poligonas driekiasi per dvi valstybes ir jame treniruojasi dviejų šalių kariuomenės, dar tokioje strategiškai jautrioje vietoje kaip Suvalkų koridorius“, – pabrėžė KAM Logistikos departamento direktorius Aurius Daškevičius.
Kapčiamiesčio poligono riba planuojama maždaug pusės kilometro atstumu nuo Lenkijos sienos. Ne paslaptis, kad nepasitenkinimas girdėti ir kitoje sienos pusėje.
„Socialiniai klausimai, kurie kol kas kelia problemų, bus sprendžiami taip, kad infrastruktūra galėtų būti toliau plėtojama, nes ji reikalinga visam regionui“, – teigė K. Nawrockis.
Premjerė kol kas neatmeta galimybės bendradarbiauti, tačiau pabrėžia, kad dėl bendro poligono su Lenkija derybos nevyksta.
„Kol kas tokių planų tikrai nėra“, – sakė ji.
„Tai savotiškai spręstų tą amžiną dilemą, kai kalbame apie tai, ar lenkai yra pasirengę ateiti į pagalbą, kai reikės. Šiuo klausimu yra daug įvairių interpretacijų, ypač vertinant Lenkijos nacionalinę strategiją, kurioje pirmiausia akcentuojama savo teritorijos gynyba“, – teigė L. Kasčiūnas.
Iš pradžių buvo siekiama, kad Kapčiamiesčio poligone galėtų treniruotis visa brigada – apie 5 tūkstančius karių. Tam reikėtų maždaug 20 tūkst. hektarų. Vis dėlto poligono plotas sumažintas iki 15 tūkst. hektarų.
„Tai yra kritinė riba, žemiau kurios mes jau nebegalime trauktis, siekdami kuo mažiau paveikti gyventojų nekilnojamąjį turtą“, – aiškino A. Daškevičius.
Dėl riboto ploto kariuomenei kai kada teks nuomotis papildomus sklypus pratybų laikotarpiui.
„Suderinus su urėdija ir savivaldybėmis, kariuomenė tam tikram laikui vykdys pratybas, o jas baigusi atsitrauks ir sutvarkys teritoriją“, – teigė A. Daškevičius.
Be to, prezidentas nurodė, kad lenkai susidomėjo idėja steigti bendrą laisvąją ekonominę zoną Suvalkuose ir Lazdijuose.
„Naujų darbo vietų kūrimas, gynybos pramonės ir kitų verslo šakų atsiradimas tokioje zonoje būtų labai įdomus projektas“, – sakė G. Nausėda.
Planuojama, kad Kapčiamiesčio poligonas būtų visiškai baigtas iki 2030 metų.
