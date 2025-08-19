Pasieniečiai sulaikė narkotikų turėjusius užsieniečius

Šeštadienio naktį VSAT Pagėgių pasienio rinktinės Šiaulių pasienio užkardos pasieniečiai Suginčių kaime, Akmenės rajone, sustabdė Latvijoje registruotą „Land Rover“. Automobilį vairavo 20-metis Latvijos pilietis, kartu vyko dar du jo tautiečiai, iš kurių vienas nepateikė asmens dokumentų.
Patikros metu daiktadėžėje rastas polietileninis maišelis su galimai narkotinėmis medžiagomis, pranešė VSAT.
Automobilio keleivis buvo sulaikytas, po apklausos paskirta paskirta kardomoji priemonė – periodiškai registruotis policijos įstaigoje. Jam pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl neteisėto disponavimo narkotinėmis medžiagomis.
Už tokį baudžiamąjį nusižengimą įstatyme numatyta viešieji darbai arba laisvės apribojimas, arba bauda, arba areštas. Automobilis saugomas Šiaulių pasienio užkardoje Ikiteisminiam tyrimui vadovauja Šiaulių apygardos prokuratūros Šiaulių apylinkės prokuratūra. Taip šiam keleiviui, neturėjusiam dokumentų, suteikiančių teisę būti Lietuvoje, skirtas administracinis įspėjimas pagal administracinių nusižengimų kodeksą.
Kiti keleiviai po apklausos paleisti.
Po kelių dienų, pirmadienio naktį, VSAT Pagėgių pasienio rinktinės Šiaulių pasienio užkardos pareigūnų ekipažas Škilinpamūšio kaimo ribose, Pasvalio rajone, patikrinimui sustabdė iš Latvijos Respublikos atvykstantį automobilį „KIA Ceed“ su Suomijos valstybinio numerio ženklais. Automobilį vairavo 19-metis Rumunijos pilietis, kartu vyko jo tautietis.
Transporto priemonės salone pasieniečiai aptiko plastikinį maišelį su galimai augalinės kilmės narkotinėmis medžiagomis, priklausiusį keleiviui. Vyrui pradėtas ikiteisminis tyrimas, jis pristatytas į Šiaulių pasienio užkardą procesiniams veiksmams atlikti. Už tokį baudžiamąjį nusižengimą įstatyme numatyta viešieji darbai arba laisvės apribojimas, arba bauda, arba areštas.
VSAT Pagėgių pasienio rinktinėje pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl neteisėto disponavimo narkotinėmis ar psichotropinėmis medžiagomis be tikslo jas platinti, jam vadovauja vadovauja Panevėžio apygardos prokuratūros Panevėžio apylinkės prokuratūra.
Naujausi komentarai