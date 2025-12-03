Pasienio regionuose perimti du balionai su kontrabandinėmis cigaretėmis

Minimu laikotarpiu rasta 4 tūkst. 130 pakelių kontrabandinių cigarečių, patikrinti 494 automobiliai ir 607 asmenys.
Nuo lapkričio 24 dienos vyksta policijos, Valstybės sienos apsaugos tarnybos, Muitinės kriminalinės tarnybos ir Karo policijos reidai šalies pasienio rajonuose.
Per tą laiką šios pajėgos perėmė septyniolika oro balionų ir 31 tūkst. 360 pakelių kontrabandinių cigarečių.
Šią informaciją skelbia Policijos departamentas.
„Informuojame, kad nuo gruodžio 1 d. policijos interneto svetainėje bus reguliariai skelbiama informacija apie pasienio rajonuose vykstančius policijos, Valstybės sienos apsaugos tarnybos, Muitinės kriminalinės tarnybos ir Karo policijos reidus.
Informacija bus atnaujinama kasdien, iki 9 val. ryto. Skelbsime praėjusios paros rezultatus ir duomenis nuo lapkričio 24 d., kuomet pradėtos organizuoti šios sustiprintos prevencinės priemonės“, – teigia policija.
ELTA primena, kad pastarąją savaitę Lietuvos oro erdvėje fiksuojamas išskirtinis iš Baltarusijos leidžiamų kontrabandinių balionų aktyvumas. Dėl gausaus kontrabandinių balionų antplūdžio vėlų penktadienio vakarą buvo laikinai sustabdytas Vilniaus oro uosto darbas. Jis veiklą atnaujino šeštadienį.
Sekmadienio vakarą oro uosto veikla vėl buvo sustabdyta. Vilniaus oro uostas darbą atnaujino pirmadienį paryčiais. Bendrovės „Oro navigacija“ direktorius Saulius Batavičius teigė, kad Vilniaus oro uostas dėl fiksuotų jo kryptimi skrendančių balionų buvo uždarytas 11 valandų. Anot jo, iš viso buvo paleista 60 balionų, iš kurių apie 40 buvo kritiškai svarbiose eismui į Vilniaus oro uostą vietose.
Dėl pastaruosius mėnesius į Lietuvą atskriejančių kontrabandinių balionų šauktas ne vienas Nacionalinio saugumo komisijos (NSK) posėdis, Baltarusijos hibridinės atakos klausimas aptarinėjamas įvairiais formatais šalies ir tarptautiniu lygiu.
Intensyvėjant kontrabandinių balionų antplūdžiui iš Baltarusijos, generalinė prokurorė Nida Grunskienė pirmadienį pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl padėjimo kitai valstybei veikti prieš Lietuvą.
