Patikros vengęs vyras aptalžė du policijos pareigūnus: viskas dėl narkotikų?

Pasak Policijos departamento, rugpjūčio 31 d. apie 22.07 val. Vilkaviškyje, Aušros gatvėje, sulaikomas vyras, gimęs 1989 metais, nevykdė teisėtų policijos reikalavimų. Jis vengė dalinės apžiūros bei aktyviais veiksmais priešinosi dviem Vilkaviškio rajono policijos pareigūnams.
Įtariama, kad vyras disponavo narkotinėmis medžiagomis. Policininkai, suteikus medicininę pagalbą, ligoninėje, išleisti gydytis ambulatoriškai.
Vyras sulaikytas ir uždarytas į Marijampolės apskrities vyriausiojo policijos komisariato (VPK) ilgalaikio sulaikymo patalpas. Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl pasipriešinimo valstybės tarnautojui ar viešojo administravimo funkcijas atliekančiam asmeniui.
Tas, kas panaudodamas ar grasindamas tuoj pat panaudoti fizinį smurtą pasipriešino valstybės tarnautojui ar kitam viešojo administravimo funkcijas atliekančiam asmeniui, baudžiamas viešaisiais darbais arba bauda, arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki trejų metų.
