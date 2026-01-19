Prabilo jaunuolį apstumdęs Žemaitaitis

„Nieko, apstumdė tuos vargšus žmones vyresnio amžiaus, tai negražiai, ten vienas su ranka sugipsuota žmogelis, kiti dar ten tokie. (...) Sakau pasitrauk, nestumdyk tu tų žmonių“, – BNS pirmadienį teigė R. Žemaitaitis.
„Mes paprašėme jo išeiti lauk, jis toliau ten draskėsi ant tų žmonių, nu ir viskas“, – pridūrė jis.
Paklaustas ar nesigaili panaudojęs fizinę jėgą, R. Žemaitaitis teigė, kad norėjo padėti senjorui.
„Ką reiškia fizinę jėgą (naudojau – BNS), jeigu tu paprašai lauk išeiti iš patalpos? (...) Susiitkimas yra, žmogus stumdo, tampo vyresnio amžiaus (žmones – BNS), tai kaip tam vyresnio amžiaus žmogui apsiginti?“, – teigė Seimo narys.
„Ką jūs darytumėte, jeigu matytumėte, kad pensininką stumdo jaunimas, kuris yra nusiteikęs priešiškai prieš žmones?“, – BNS sakė „aušriečių“ lyderio pavaduotojas Robertas Puchovičius.
Paklaustas, kodėl nebuvo kreiptasi į policiją, R. Puchovičius pabrėžė, kad protestuotojai nurimo tik jai atvykus.
„Tarnybos dar nebuvo atvažiavusios, kai tarnybos atvažiavo tada jie apsiramino ir mes toliau galėjome tęsti susitikimą“, – teigė parlamentaras.
„Kai policija atvažiavo jie labai greitai apsiramino, kaip vaistų gavę“, – pridūrė R. Žemaitaitis.
BNS rašė, kad incidento Vilkaviškio viešojoje bibliotekoje, kur vyko R. Žemaitaičio susitikimas su vietos bendruomene, metu Seimo narys apstumdė jaunuolį, rankose laikiusį medinę lentą su užrašu „Ruzzija“ ir rodykle, vedančia link išėjimo iš pastato.
Politiko pastumtas jaunuolis reiškė protestą R. Žemaitaičiui ir su kitais žmonėmis skandavo „namo, namo, melagi, namo“.
Prieš susitikimą buvo pranešta, kad į jį nebus įleidžiami nepilnamečiai ir protestuojantys asmenys.
Policija teigia tikslinanti įvykio aplinkybes. Apstumdytas jaunuolis rašyti pareiškimą atsisakė.
Tuo metu premjerės Ingos Ruginienės patarėjas Ignas Dobrovolskas BNS nurodė, kad incidentas peržengė „sveiko proto ribas“.
